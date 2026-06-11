朱红 - 小米连跌多日 留意「13062」 | 窝轮热炒特区

据报小米集团（1810）正式推出Xiaomi MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed模式，成为全球首个在通用GPU上推理速度突破1000 tokens/s的万亿参数模型，刷新旗舰模型全球推理最快速度。小米股价连跌6日，曾低见25.78元，再创近来新低。如看好小米，可留意小米认购证「13062」，行使价35.88元，今年12月到期，实际杠杆6倍。如看淡小米，可留意小米认沽证「13063」，行使价18.1元，明年2月到期，实际杠杆4倍。



报道指联想（992）计划下月起旗下全品类产品将统一涨价，涨幅与上一轮基本持平，本月底会向经销商发出正式涨价函。联想股票显著下挫，曾跌逾一成低见22.6元。如看好联想，可留意联想认购证「13226」，行使价32.88元，明年6月到期，实际杠杆2倍。如看淡联想，可留意联想认沽证「29923」，行使价12.88元，今年11月到期，实际杠杆3倍。



恒指持续偏软，曾跌逾300点低见24207点，在近月低位附近徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛证「55890」，收回价23818点，2028年1月到期，实际杠杆36倍。



本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司(「本公司」)发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红