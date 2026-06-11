尹商基 - 港品牌混凝土咖啡机家品展夺百万元定单 | 商贸先锋

香港正积极推动成为国际创意及设计中心，最新一份《财政预算案》指，会打造香港成为全球高端艺术品交易枢纽，持续促进文化及创意产业发展。事实上，本地不少创意设计均已走在世界潮流尖端。今日介绍的新式咖啡机品牌Anza，是近年冒起的本地新星。该品牌早前参与由香港贸发局举办的香港时尚家品及家纺展（Home InStyle），锐意拓展亚太区以至环球市场。



Anza为TFE Holdings旗下品牌，其核心产品「混凝土咖啡机」打破行业传统，巧妙融合咖啡机实用功能与家居艺术美学，更兼具可持续发展理念，成为市场独特存在。TFE Holdings董事兼产品总监黄钢介绍，该款咖啡机外壳选用天然石材与混凝土物料，有别于市面上常见的不锈钢及塑胶外壳咖啡机：「坊间咖啡机给人冷冰冰的感觉，我们的产品则少了一份工业性，多了一份艺术性，这正好填补市场空缺。」凭借环保而独特的设计，Anza咖啡机亦深受市场欢迎及认可，不仅获得「欧洲产品设计奖」（European Product Design Award，EPDA），其产品更入选于美国亚特兰大设计博物馆（MODA）展出。



黄钢表示：「今年是公司首次参与Home InStyle线下展览。期间，Anza展品吸引不少来自世界各地的艺术家、室内设计师及专业买家驻足，不少参观者更是通过我们早前线上宣传，一眼认出Anza产品。展会不仅巩固品牌在欧美市场的影响力，更成功打开台湾、韩国、日本及东南亚新兴市场。」他又指展会期间接获的潜在定单金额达100万港元，成绩令人鼓舞。



谈及线下展览的价值，黄钢指实体展览能让买家更进一步触摸及体验产品质感与工艺，传达品牌理念时能更全面，宣传效果远超预期。他又透露：「公司在研发方面投入不少资源并正持续加大，日后将陆续推出磨豆机、压粉槌等产品，并已有计划推出第三代及第四代咖啡机产品，期望在不久将来与大家见面。」



尹商基