闻风至 - 新游戏预约劲 网易可重估 | 鲜股落镬

中东形势进一步紧张，加上忧虑美国通胀，美股三大指数周二两跌一升，港股周三亦未能止跌。恒生指数低开123点，报24442点，全日最高见24505点，跌60点；最低见24207点，挫358点。最终收报24407点，跌157点，连跌第六日。全日成交金额3205.5亿元，连续四日高于3000亿元水平。



地缘政治局势不稳，加上美股晶片板块再度出现泡沫忧虑，市场资金倾向寻找业绩能见度较高的板块，游戏股网易（9999）料将成为其中焦点之一。公司近期最大催化剂来自《遗忘之海》确定于7月公测，预约量逼近3000万；同时《无限大》、《归唐》等新游戏储备强劲，产品线进入密集推出期。配合研发与管理费率持续下降，成本效率改善明显，市场普遍预期网易将迎来新一轮业绩与估值重估周期。



先从业绩基本面来看，网易在去年纯利升13.7%的基础下，今年首季纯利续升3.6%，至106.74亿元人民币，表现优于市场预期。昨日收市价194.4元计，相当于历史市盈率16.5倍水平，股息回报率约2.4厘。



反攻200元大关在望



正如开首所说，集团今年有多项新作推出市场，先是7月份公测的《遗忘之海》，其为《第五人格》团队打造的「掷骰」回合制战斗RPG，现在气势如虹，被视为有潜力成为继《第五人格》之后的另一款「爆款游戏」。



《第五人格》是网易旗下最成功的自研IP之一，自2018年推出以来长期稳居国内非对称竞技游戏龙头，累计全球下载量突破3亿次，并多次进入全球手游收入榜前列。游戏在日本市场尤其突出，曾连续多月位列日本iOS手游收入Top 10，成为网易在海外最具代表性的长线产品之一。其电竞生态亦相当成熟，官方联赛ICL多次吸引过百万观众观看。



《遗忘之海》能否再下一城值得期待，再看股价方面，网易昨日逆市向上收报194.4元，重新企于190元楼上，短线在185元似是试底成功，反攻200元大关在望。



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