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郭家耀 - 百度目标上望130元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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郭家耀
4小時前
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产经 专栏
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　　百度（9888）首季经调整净利润下跌33%至43.32亿元人民币，首季总收入320.75亿元人民币，下跌1.2%，略高于市场预期。值得关注的是，百度指核心AI新业务收入占比首次超过一般性业务收入，由去年同期36%升至今年首季52%，AI新业务收入达136亿元人民币，增长49%。百度一般性业务收入260亿元人民币，按年增长2%，亦超出市场预期。AI业务收入占比首次过半，意味着AI已成为百度的核心驱动力；第一季度在企业需求带动下，AI云收入增长良好，AI应用亦持续拓展至企业与个人，印证其商业化潜力。市场亦关注百度旗下人工智能晶片公司昆仑芯的上市进度：有消息指昆仑芯计划很快来港上市，筹资规模约10亿至20亿美元，并正等待中国证监会及港交所批准。整体而言，首季业绩体现出百度在AI业务比重快速上升的转型成果，分拆计划亦受市场密切关注，有助刺激股价表现。目标价130元；入巿价110元；止蚀价100元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀

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