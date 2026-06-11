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大行晨报 - 避险情绪支撑美元｜大行晨报

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　　伊朗伊斯兰革命卫队表示，作为对美国空袭伊朗南部地区的回应，已用无人机袭击了位于巴林的美国第五舰队，并称袭击仍在继续。伊朗革命卫队周三还表示，他们用无人机袭击了科威特的阿里‧萨勒姆基地，并对约旦的一个美军基地发动了导弹袭击。周三稍早时，美国对伊朗发动了新一轮空袭，称这是对前一天在霍尔木兹海峡附近被击落的美国武装直升机的比例性回应。

　　美国对伊朗发动空袭以报复击落的直升机，避险情绪再次升高，支撑美元。美元周初以来保持在高位区域游走，美汇指数徘徊于100关口附近。根据CME FedWatch
Tool，市场目前预计12月加息25个基点的概率为47%，而一个月前仅约为14%。

　　纽元兑美元在过去一个月曾两度向0.60关口叩门，5月6日触高于0.5990，5月29日触高于0.5993，在未能上破0.60这个心理关口的情况下，纽元开展回吐，形成一组均称的双顶型态，颈线在0.58水准附近，故要留意若后市明确下破此区，将见进一步的技术下行压力较大支撑预估在0.5760及4月初低位0.5679，再而指向0.56水准。阻力则回看0.59，其后将指向0.5940及0.60关口，下一级参考去年7月1日高位0.6122以至0.62水准。

　　美元兑瑞郎连日走高，正冲击着0.80关口。中东紧张局势的再度升级，避险需求支撑着美元走势。在瑞士方面，上周公布的瑞士5月份消费者物价指数（CPI）升0.6%，低于市场普遍预期的0.8%，有效抑制了瑞士央行近期加息的预期。尽管按年略有上升，瑞士央行行长施莱格尔向市场保证，中期通胀压力保持完全稳定。市场普遍预计瑞士央行将维持基准利率不变。

　　美元兑瑞郎3月底在0.8044触及高位，而上一次顶部在1月15日的0.8042，至今汇价又再逐步迫近此区。短线阻力见于250天平均线0.80水准，留意若后市未可闯过此区，则将再复走低。较近支持回看0.7940及0.7870，下一级料为0.7760及0.7670；至于今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键。较大阻力指向0.8000/0.8050水平，下一级看至0.8150及0.8250水平。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

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