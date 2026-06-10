邓声兴 - 江苏宁沪高速公路上望14元｜开工前落盘/头条名家本周心水

江苏宁沪高速公路（177）2026年首季业绩展现出「营收微降、盈利逆增」的优良结构，营业收入按年微降5.31%至45.28亿元人民币，主要受累于建造期收入减少，惟归母净利润反而逆市增长12.81%至13.66亿元人民币，扣非净利润增幅更达14.1%，盈利质量明显优化。通行费收入录得24.19亿元人民币，按年增长3.95%，沪宁高速江苏段日均通行费逆势微升0.3%至1494万元人民币，反映货车占比提升对平均费率的拉动效应远超车流量短期波动的影响。



值得留意是，高速公路主业贡献占比被动提升，同期财务费用与管理费用持续优化，均印证公司精细化运营能力。多元化转型方面，新业务布局亮点纷呈——仙人山服务区全国首个「风光储充换」一体化综合能源示范项目已于年初全面投运，集成5.6兆瓦分布式风电、2.8兆瓦分布式光伏及56台大功率充电桩，绿电自洽率与碳中和率均超过100%，成功探索出「交通+能源」的全新商业闭环；芳茂山服务区以「恐龙主题」成功出圈，3年租约总金额接近8000万元人民币，采用保底加分成模式，非通行费收入的变现潜力正在被重新审视。公司叠加盈利结构持续优化与多元化转型渐入佳境，投资者可静待暑期出行高峰及中期股息宣派带来的估值进一步修复。目标价14元，止蚀价10.5元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴

