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大行晨报 - 美伊和谈陷僵局 欧罗下破区间支撑｜大行晨报

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　　持续的地缘政治摩擦，加上强劲的美国就业数据，正在从两个方向同时推高通胀预期。一方面，霍尔木兹海峡的持续关闭导致能源价格居高不下，原油维持在90美元上方，通过汽油、电力和运输成本传导致终端消费品。另一方面，美国5月非农新增就业17.2万人，远超预期，表明劳动力市场依然紧俏，薪资增长压力难以消退。两股力量叠加，使市场对通胀的担忧显著升温，并强化了对美国联储局加息的预期。根据CME FedWatch Tool显示，交易员已将12月加息25个基点的概率提升至42%，远高于一个月前的14%。

　　市场目前正等待周三公布的美国消费物价指数（CPI）和周四公布的生产物价指数（PPI），以判断美联储的下一步行动。经济学家预计5月整体CPI按年将升至4.2%，创3年多来新高。若通胀资料继续向上，将进一步巩固市场对加息的预期。

　　欧罗兑美元走势，技术图表所见，1.1660这位置为前期双顶形态的颈线位置，亦为50天平均线，此前多日均未能作进一步突破，若后市可重返此区之上，可望欧罗有回稳倾向。其后阻力料为三角顶部1.1710及1.18。不过，反过来看，随着欧罗未能作出突破，似乎正已诱发下行压力，上周更已失守关键的1.16水准，此为上升趋向线支撑，亦可说是年内形成的三角形态底部位置，故大有机会将展开新一轮下跌。支撑位料为1.15，关键可参考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，再而要小心若此区亦失守，则历时接近一年区间底部亦会被打破，并有可能启动更具破坏力的下滑，其后目标可先看1.12以至1.10关口。

　　澳元兑美元向上仍会先以0.72水准为参考，50天平均线亦要留意，自5月中旬以来汇价亦曾数度探试指标而再行回升，故目前位于0.7130的50天平均线仍具一定技术意义，在上周五已显著跌破，延伸料将看至0.7040以至0.70关口，进一步指向0.69及0.68。较近阻力回看0.7120，下一级阻力预料为0.7280，之后进一步料为0.7380水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

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