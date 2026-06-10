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大行晨报 - 加央行料按兵不动｜大行晨报

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产经 专栏
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　　石油出口国组织（OPEC）于刚刚过去的周日举行了第41次部长级会议，据外媒报道，与会国家或同意7月将进一步增产，以缓解因美伊地缘政治导致的油价持续飙升问题。进入本周以来，中东局势出现降温迹象，伊朗和以色列同意暂停交火，美国总统特朗普寻求避免局势升级，但强调在和平协议达成前将继续维持对伊朗港口的封锁。油价本周小幅震荡后回落，执笔之时纽约期油价格正于每桶90美元争持。

　　笔者在上周二（2日）于本栏提醒投资者加元短线或续偏软，并预测美元兑加元短线目标价为1.39至1.395水平。加元一周以来走势完全符合我们预期，美元兑加元本周一盘中突破1.395水平。受疲软的商业活动及政府开支拖累，加拿大经济继去年第4季萎缩1%后，今年首季国内生产总值（GDP）再轻微收缩0.1%，远低于市场预期的增长1.5%，自2020年以来首陷技术性衰退。

加元逼近年内低位

　　虽然加国上周五公布的就业数据显示，5月加拿大就业人数大幅增长8.8万人，结束连续4个月收缩趋势，并且远超市场预期。不过，失业率仍维持在6.6%，从核心指标来看，反映实际经济动能的「实际工时」按年增速仍在近4年低点盘整；同时，常额雇员的平均时薪按年涨幅也由前值4.8%大幅放缓至3.2%，市场预期下个月的就业市场恐面临回调的压力。

　　就业数据并未为加元带来明显支持，加元执笔之时仍于接近今年4月低位约1.393水平徘徊。加拿大央行将于今晚公布6月议息结果，市场预期加央行将维持利率不变。我们认为，鉴于加元已逼近年内低位，加上美元兑加元日线图显示14天相对强弱指数已达超买区域，投资者若风险情绪胃纳偏低，或可考虑先行部分获利，以等待下次入场机会。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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