朱红 - 华虹挨沽 留意「28991」 | 窝轮热炒特区

市场对美国联储局今年加息预期升温，环球科技及晶片板块股份普遍下挫，费城半导体指数曾跌逾一成。华虹（1347）股价持续下跌，失守20天线曾低见133.2元。如看好华虹可留意认购证「28991」，行使价190元，实际杠杆3倍，今年12月到期。如看淡华虹可留意认沽证「29549」，行使价90元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



据报道MiniMax（100）周一正式获纳入恒生综合指数，惟因同股不同权架构而未能纳入港股通。MiniMax股价连日受压，曾跌逾一成低见490元。如看好MiniMax可留意稀宇认购证「13405」，行使价1288.88元，实际杠杆2倍，明年3月到期。



中东局势再度升温，据报伊朗及以色列互相发射导弹，加上美国就业数据强劲，市场对联储局加息预期上升，外围股市下挫。恒指连跌4日，曾跌至24458点创两个多月新低。如看好恒指可留意牛证「57739」，收回价24018点，实际杠杆38倍，28年1月到期；或可留意牛证「55890」，收回价23818点，实际杠杆29倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意新上市熊证「55189」，收回价25418点，28年4月到期；或可留意熊证「67589」，收回价25618点，实际杠杆20倍，28年4月到期。



据报优必选（9880）将推出全球首款全尺寸超仿生人形机械人，已登陆京东开启预售，并将于6月30日正式发布。优必选股价跌至50天线后曾反弹至121.3元，其后在118元附近徘徊。如看好优必选可留意认购证「27767」，行使价143.98元，今年9月到期，实际杠杆4倍；或可留意认购证「25628」，行使价222元，实际杠杆4倍，今年10月到期。



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朱红