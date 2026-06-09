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闻风至 - 中国财险高息具防守性 | 鲜股落镬

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闻风至
5小時前
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中东局势再度升温，市场恐慌情绪蔓延，资金短线偏好具防守属性的高息股。中国财险（2328）现时股息率逾5厘，而该股早前公布的首季业绩亦显示综合成本率维持稳定，为股价提供一定防守性。

　　2026年首季，中国财险承保综合成本率降至94.2%，较去年同期再降0.3个百分点，属行业领先水平。期内，承保利润达271.5亿元（人民币，下同），在高基数下仍录得7.5%增长，反映公司在费用管控与赔付端均保持纪律性，承保端的稳定性构成股价最核心的防守基础。

　　首季期内，机动车辆险实现保险服务收入760.56亿元，按年增长2.3%，非机动车辆险实现保险服务收入469.59亿元，按年增长1.2%；综合成本率394.2%，按年下降0.3个百分点。一季度原保险保费收入4.18万亿元，按年增长1.4%。首季总投资收益46亿元，未年化总投资收益率为0.7%，按年下降0.5个百分点，主要由于受去年投资端高基数及资本市场波动影响，而拖累净利润增速。

　　近期，有多间国际金融机构同步上调对中国经济的预测，摩根士丹利及德意志银行均把2026年中国GDP增速预期调高，认为经济回升态势更为明确。今年以来，全球资金对中国资产的配置意愿亦持续升温，截至5月底，境外投资者持有A股流通市值突破4万亿元，较去年底增加约1万亿元。经济预期改善与外资流入加快，或有望带动内险股份的投资收益好转。

　　另一方面，内地资金对高息资产的需求亦持续上升，中国财险每年大派高息之余，更兼具央企背景，相信更容易获得北水青睐。若宏观经济预期持续改善、外资与北水流入同步回暖，财险类股份的防守性与收益性有望同时受益。

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