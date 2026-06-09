大行晨报 - 美元兑加元续处上行平衡通道｜大行晨报

美国总统特朗普日前透露，美国和伊朗还有一些问题没解决，可能在未来数日内商定重新开放荷莫兹海峡的了解备忘录（MOU）。但伊朗放话要全面封锁海峡，并将开启包括红海入口处曼德海峡在内的其他战线。目前市场正密切关注中东局势演变及全球能源供应前景。



关注本周议息会议



欧洲方面，市场焦点集中在本周四欧洲央行政策会议上，投资者正密切关注有关未来利率路径的讯号。货币市场目前预计欧洲央行存款利率到12月将升至约2.65%，这意味两次25个基点加息已基本被消化，而第三次加息的可能性为60%。市场还认为本周首次加息的可能性超过90%，随后9月将进行第二次加息。



技术图表所见，当前要留意1.1660，为前期双顶形态的颈线位置，亦为50天平均线位置，此前多日均未能作进一步突破，若后市可重返此区之上，可望欧罗有回稳倾向。其后阻力料为三角顶部1.1730及1.18。不过，反过来看，随欧罗未能作出突破，似乎正已诱发下行压力，上周更已失守关键的1.16水准，此为上升趋向线支撑，亦可说是年内形成的三角形态底部位置，故大有机会将展开新一轮下跌。支撑位料为1.15，关键可参考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，再而要小心若此区亦为失守，则历时接近一年区间底部亦会被打破，并有可能启动更具破坏力的下滑，其后目标可先看1.12以至1.10关口。



加拿大央行将会在周三公布利率决议。纵使加拿大通胀出现回升压力，但市场普遍预计加拿大央行本周及今年余下时间都将维持基准利率不变。



美元兑加元走势，技术图表看，汇价处于上升通道中运行，顶部在1.3940，底部在1.3830，视为短线阻力及支撑的关键。暂见汇价整体尚可保持上升趋势不变。3月31日触及的高位1.3966为另一依据，其时汇价触高此区之后开展大幅度的回挫走势：故此，倘若后市可明确跨过此区，料可更为巩固美元兑加元的上扬态势。其后阻力位会料为1.40及1.4140水准。支持位也可留意25天平均线1.3740，下一级看至1.3610及 1.3550水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇