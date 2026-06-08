朱红 - 中芯续回吐 追「24259」 | 窝轮热炒特区

人工智能企业Anthropic吁全球放慢前沿模型开发，指AI系统正以极快速度发展，可能很快在无人干预情况下进行自我完善，或对社会构成重大风险。晶片股份普遍受压，中芯国际（981）股价续回吐，失守20天线曾低见75.35元。如看好中芯可留意认购证「17584」，行使价104.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。如看淡中芯可留意认沽证「24259」，行使价67元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



汇控3连跌 博「26205」



媒体报道指，内地居民在香港主要银行的内地分行开设离岸帐户时正面临更严格限制，部分银行甚至已暂停相关服务。银行股普遍受压，汇丰控股（005）连跌3日，在20天线约142元水平徘徊。如看好汇丰可留意认购证「26205」，行使价153.98元，实际杠杆8倍，今年11月到期。如看淡汇丰可留意认沽证「28779」，行使价118.88元，实际杠杆7倍，今年11月到期。



环球股市个别发展，恒指连跌3日，一度失守两万五关口，曾低见24928点。如看好恒指可留意牛证「63875」，收回价24395点，实际杠杆37倍，28年9月到期；或可留意牛证「65619」，收回价24295点，实际杠杆32倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「67589」，收回价25618点，实际杠杆33倍，28年4月到期；或可留意熊证「58957」，收回价26168点，实际杠杆19倍，28年4月到期。



长飞光纤（6869）发通告指，留意到公司A股近日异常波动，并指不存在应披露而未披露的重大讯息，公司日常经营情况正常，行业环境未发生重大变化。长飞股价表现反复，回落至240元水平整固。如看好长飞可留意认购证「28691」，行使价300元，实际杠杆2倍，今年12月到期；或留意长飞认购证「29696」，行使价258.88元，实际杠杆2倍，今年11月到期。



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朱红