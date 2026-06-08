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朱红 - 中芯续回吐 追「24259」 | 窝轮热炒特区

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朱红
6小時前
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产经 专栏
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　　人工智能企业Anthropic吁全球放慢前沿模型开发，指AI系统正以极快速度发展，可能很快在无人干预情况下进行自我完善，或对社会构成重大风险。晶片股份普遍受压，中芯国际（981）股价续回吐，失守20天线曾低见75.35元。如看好中芯可留意认购证「17584」，行使价104.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。如看淡中芯可留意认沽证「24259」，行使价67元，实际杠杆3倍，今年11月到期。

汇控3连跌 博「26205」

　　媒体报道指，内地居民在香港主要银行的内地分行开设离岸帐户时正面临更严格限制，部分银行甚至已暂停相关服务。银行股普遍受压，汇丰控股（005）连跌3日，在20天线约142元水平徘徊。如看好汇丰可留意认购证「26205」，行使价153.98元，实际杠杆8倍，今年11月到期。如看淡汇丰可留意认沽证「28779」，行使价118.88元，实际杠杆7倍，今年11月到期。

　　环球股市个别发展，恒指连跌3日，一度失守两万五关口，曾低见24928点。如看好恒指可留意牛证「63875」，收回价24395点，实际杠杆37倍，28年9月到期；或可留意牛证「65619」，收回价24295点，实际杠杆32倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「67589」，收回价25618点，实际杠杆33倍，28年4月到期；或可留意熊证「58957」，收回价26168点，实际杠杆19倍，28年4月到期。

　　长飞光纤（6869）发通告指，留意到公司A股近日异常波动，并指不存在应披露而未披露的重大讯息，公司日常经营情况正常，行业环境未发生重大变化。长飞股价表现反复，回落至240元水平整固。如看好长飞可留意认购证「28691」，行使价300元，实际杠杆2倍，今年12月到期；或留意长飞认购证「29696」，行使价258.88元，实际杠杆2倍，今年11月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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2026-06-05 02:00 HKT
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