伍一山 - 恒指周线倒转锤或有反弹 | 有钱图

大市连跌3日，恒指上周五低开67点至25186点，早段反弹至全日高位25216点，跌37点，其后跌幅不断扩大，午后见全日低位24928点，下挫325点，收市反弹至24961点，跌291点，全日成交金额增至3428亿元。



以周线图分析，恒指上周低位24928点，高位26045点，一周累跌220点，阴阳烛为「倒转锤」，短线或有反弹。周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差连续3周扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9RSI跌至36.90。



恒指1月升抵大型横行区（25000至27500）顶部，最高升至28056，3月一度跌破横行区，最低跌至24203，其后升回区间底部之上，但升至26844无以为继，其后更跌破10、20和50周线。形态上似营造三顶或头肩顶，24200至25000支持区十分重要，过去两周下试该区暂时险守，后市若失此关，料会下试22000至23000区域。周线图于支持区出现「倒转锤」，短线或有反弹，预期25200会有阻力。



徽商银行升破下降通道



国企指数上周五下挫65报8436点，一周微升点，周线阴阳烛也是「倒转锤」。周线技术指标向淡，MACD双熊，熊差扩大，9周RSI微弹至36.91，慢随机指数维持沽货讯号。国指8600料有阻力；100周线（8225）是短线支持所在，失守将考验7600水平。



徽商银行（3698）升2.8%收报5.09元，是日内银股逆市上扬，数据显示42间A股上市内银去年合计派息约6456亿元人民币，较上年增加逾130亿元，再创历史新高。另外，银河证券研报认为，银行基本面拐点基本确立，今年业绩进入改善通道。走势上，股价3月上旬升破3.9元阻力后急涨，4月尾大升至5.28元超买，阴阳烛以「穿头破脚」展开调整，形成下降通道，上周五以大阳烛升破通道，MACD熊差收窄利好，现价买入，目标价6元，跌破4.95元止蚀。



伍一山