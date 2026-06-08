Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指周线倒转锤或有反弹 | 有钱图

有钱图
有钱图
伍一山
6小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

大市连跌3日，恒指上周五低开67点至25186点，早段反弹至全日高位25216点，跌37点，其后跌幅不断扩大，午后见全日低位24928点，下挫325点，收市反弹至24961点，跌291点，全日成交金额增至3428亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位24928点，高位26045点，一周累跌220点，阴阳烛为「倒转锤」，短线或有反弹。周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差连续3周扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9RSI跌至36.90。

　　恒指1月升抵大型横行区（25000至27500）顶部，最高升至28056，3月一度跌破横行区，最低跌至24203，其后升回区间底部之上，但升至26844无以为继，其后更跌破10、20和50周线。形态上似营造三顶或头肩顶，24200至25000支持区十分重要，过去两周下试该区暂时险守，后市若失此关，料会下试22000至23000区域。周线图于支持区出现「倒转锤」，短线或有反弹，预期25200会有阻力。

徽商银行升破下降通道

　　国企指数上周五下挫65报8436点，一周微升点，周线阴阳烛也是「倒转锤」。周线技术指标向淡，MACD双熊，熊差扩大，9周RSI微弹至36.91，慢随机指数维持沽货讯号。国指8600料有阻力；100周线（8225）是短线支持所在，失守将考验7600水平。

　　徽商银行（3698）升2.8%收报5.09元，是日内银股逆市上扬，数据显示42间A股上市内银去年合计派息约6456亿元人民币，较上年增加逾130亿元，再创历史新高。另外，银河证券研报认为，银行基本面拐点基本确立，今年业绩进入改善通道。走势上，股价3月上旬升破3.9元阻力后急涨，4月尾大升至5.28元超买，阴阳烛以「穿头破脚」展开调整，形成下降通道，上周五以大阳烛升破通道，MACD熊差收窄利好，现价买入，目标价6元，跌破4.95元止蚀。

伍一山

最Hit
黎志伟摄
天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大
突发
3小時前
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
02:59
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
影视圈
11小時前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
16小時前
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
影视圈
12小時前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
21小時前
薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻
薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻
影视圈
17小時前
00:06
深水埗车祸│天眼直击私家车转弯直撞2女撼地舖 一人被夹铁闸之间
突发
6小時前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
22小時前
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
影视圈
23小時前
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
19小時前
更多文章
伍一山 - 大市短线反弹淡势未改 | 有钱图
港股上周五反弹，恒指高开155点至25161点，中段回吐至全日低位25055点，升幅收窄至45点，午前快速拉升至全日高位25313点，升307点，午后有回吐，收市报25182点，升176点，由于MSCI换马，全日成交大增至4621亿元。 　　以周线图分析，恒指上周低位24727点，高位25768点，一周累跌423点，呈下影线较长的阴烛，反映支持区发挥作用。周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差
2026-06-01 02:00 HKT
有钱图