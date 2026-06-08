闻风至 - 憧憬微创机器人扭亏在望 | 鲜股落镬

外围变化骤起，环球股市波谲云诡，港股上周五再度下挫，恒生指数连跌3日。大市低开67点报25186，其后最高仅弹至25216，惟跌幅随即再度扩大。全日最低见24928，跌335点。最终收报24961点，跌291点，失守两万五关。全日成交金额则重上3000亿水平，增至3428.1亿元。美股上周五亦急挫，纳指更泻逾千点，港股后市备受考验。



微创机器人（2252）亏损从2022年财年的高峰12.78亿元（人民币，下同），至上个财年大幅收窄至2.78亿元，未来一至两年内，有大概率收支接近平衡，甚至转赚，或成为估值重审的关键契机。



公司近年的收入结构已出现明显变化，核心产品「图迈」腔镜手术机械人的商业化进度加快，其定单量从2024年的不足60台急升至2025年年底的160多台，到今年（2026年）2月份，集团再公布定单突破200台，即2个月内再多近40台。



海外市场收入增速提升



从业绩表现来看，其海外市场增速更为突出，去年海外收入按年增长近2.9倍，占总收入比重更提升至73%。「图迈」在南美、南亚及中东欧等渗透率仍处低位的市场录得逾5倍销量增长，据瑞银报告指，发展中国家的手术机械人渗透率较低，需求庞大。



基于这些数字支持，投资市场对集团扭亏的憧憬正不断提升，瑞银报告引述微创机器人管理层指，目标在2026年将总收入较2025年翻倍，并预期海外收入占比将从去年的73%提升至80%以上，有望推动公司在2026年上半年达致收支平衡。于2025年财年期内，集团自由现金流净流出收窄8成以上，至不超过7000万元。主要得益于高效的现金流管控措施。



微创机器人在2021年上市当时，招股价介乎36至43.2元（港元，下同），集团最终以上限价定价，其在4月份亦曾一度挑战招股价的底部，今年曾高见35.34元。从近年的成交表现来看，新入场的大户成本约在20元水平，现价未至于超值，但已属吸引，若然升穿36元，下站有大概率向上挑战上市价43.2元。



闻风至