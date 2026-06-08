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邓力文 - 比特币是共识还是信仰？ | Exchange²

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邓力文
6小時前
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产经 专栏
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资产类别有两类是最难分的。一类是「共识型资产」，例如名表、当年的NFT，甚至连季节好的大闸蟹都有人炒，有人炒就自成市场，因为这是共识的形成。但另一种应该被形容为「信仰型资产」，底层逻辑或许相同，但背后有一批人是因为一种意识、信念而誓死支持，例如比特币。两者要分辨，往往要事后才知道，因为信仰是要教徒身体力行去实践。今次急跌可怕的地方，不是下跌的速度，而是比特币教主Michael Saylor旗下的微策略（MSTR）打破「永不卖币」的承诺。这只「领头羊」的动摇，正令市场的信仰集体面临共识崩解。

微策略「永不卖币」金身破功

　　微策略日前以均价7.7万美元出售32枚比特币，规模虽仅占其84万枚总持仓的0.004%，但不卖金身破功，已足够令市场计价其背后的现金流危机。拆解微策略现时高达222亿美元的债务矩阵，表面上67亿美元的可转债加权票息仅0.42%，本金压力被分散至2032年，看似安全。但真正扼死公司现金流的，是高达155亿美元的永续优先股，其中尤以规模达85亿美元的STRC最为致命。STRC，这种无到期日、无强制赎回的永续优先股，本质是向散户募集「不用还本」的资金去买币。然而，为了在二级市场维持100美元票面值，其股息率已被逼由9%抽升至11.5%的水平。

　　目前微策略每年总计要支付高达17.12亿美元的年化付息义务，但其核心软体业务年收入仅得5亿美元，缺口高达12亿美元。微策略除了卖币，根本别无他法。为了这场回购，微策略的美元流动性储备由峰值的22亿美元骤降至现时的9亿美元。更关键的是，Saylor为了拉长可转债的还款期（例如2024年借新还旧赎回高级担保票据，释放6.9万枚BTC的抵押身家），将融资重心全面压在无到期日的永续优先股STRC之上。BTC情况不乐观，预计要下试到52000美元。

邓力文

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