大行晨报 - 镑汇短期料续受压｜大行晨报

美元上周五在强劲非农就业数据推动下展现明显强势。美国5月非农就业岗位增加17.2万，远超市场预期的8.5万，前值亦上修至17.9万。失业率稳定在4.3%。强劲就业数据降低了美联储在就业方面的紧逼性，而通胀仍是主要制约；虽然当前加息门槛较高，但年内政策调整可能性仍然存在，美元获得基本面支持。



此外，中东海湾局势令相关能源价格波动为美元提供额外支撑。重开霍尔木兹海峡原本有望缓解能源驱动的通胀压力并降低加息预期，但谈判陷入僵局使这路径受阻。美国总统特朗普表示，伊朗只剩下约两成的导弹，相信伊朗「别无选择」，迟早跟美方达成协议。



受制25天平均线



美国强劲就业数据推高美元，同时欧洲能源成本压力持续存在，对英镑构成拖累。英镑兑美元上周呈现承压态势，整体从前期高点回落整理，短期上行动能受限。技术图表见，三角形态上下轨分别处于1.3450及1.3420，暂见汇价已为下破三角，延伸下向行情。与此同时，英镑向上仍是继续受制于25天平均线1.3480。较大阻力预估为1.3550，而此前英镑明显受制于1.3650水准，这亦会视为重要阻力，下一级料为1.3720水平。支持位将会回看1.33，下一级看至1.32及1.3150，关键指向1.30关口。



日本政府上周五公布数据显示，4月实际薪资按年增长1.9%，连续第4个月实现正增长。日本央行认为工资和物价的稳步上涨是进一步加息的必要条件。美元兑日圆上周五触及160关口，为连续第三个交易日达到这一水准。尽管日本官方多次发出口头警告，但日圆仍未见起色。日圆汇价在160至161区间正受到密切关注，市场人士警惕日本当局可能再次采取干预行动。此前在4月30日，日圆汇率一度触及160.7低位，为遏制日圆持续贬值，日本政府与央行当天实施了买入日圆、卖出美元的汇市干预措施。



从技术图表所见，RSI自77水准稍呈微弱向下，加上汇价僵持于160这个敏感关口，出现调整的风险正为加剧，即使出现进一步上扬的空间亦料为有限，故高追美元兑日圆的风险亦相应增加。汇价在近一个月时间都持于10天平均线之上，目前10天平均线位于159.55，若后市失守此区则已为初步警号，再而将参考25天平均线158.60，延伸支撑看至157.30及156.40。至于向上除了160关口，下一级阻力预料在106.80，较大阻力估计为162以至162.80，关键指向165水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

