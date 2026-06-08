彭丽婷 - 补人手推创科 工程机械技工需求飙升 | 零碳筑迹

随着香港北部都会区、新田科技城、大批公屋兴建等千亿级基建集中落地开工，本地建造业人力老龄化、技术技工断层矛盾持续放大，尤其智能工程机械操作、BIM数码化运维岗位缺口暴增。2026年4月，香港发展局开放建造业输入劳工计划第12轮申请，搭配最新财政预算案培训补贴升级、CITF建造业创新及科技基金持续投放，形成「外劳补缺口、补贴育本土、科技降用工依赖」的双线政策，工程机械操作手一跃成为全产业抢聘热门岗位。



从政策层面来看，据发展局公布，本轮输入劳工申请严格锁定合约额10亿港元以上公营基建项目，坚守「本地劳工优先聘用」原则，申请承建商须先行满足本地招工公示、1名外劳配备2名本地工人的用工比例，同时按配额10%配套本土技工培训名额，在补足人力缺口的同时托底本地就业权益。本轮申请中，挖掘机、大型吊机、新能源工程车智能操作技工被列入重点引进工种，解决行业普遍面临的「设备到位、无人智能操控」痛点。与此同时，本年度财政预算案加大建造专业学位在职培训资助，针对机械操作、BIM建模、AI设备远程运维推出学员津贴、企业培训费补助，从源头培育本土数码化技工储备。



CITF创科基金则从产业设备端缓解用工压力，以最高七成配对资助形式，资助承建商采购智能无人挖掘机、远程操控吊装设备、智慧工地管理系统，倒逼内地工程机械龙头改变传统销售模式，从单纯「卖整机设备」转型「设备销售+驻场操作+全周期数码化运维」一站式服务，三一重工、徐工、中联重科等企业陆续在港落地技术服务站，配套派驻合资格内地技师跟进设备落地与人员培训。



在市场落地层面，据发展局公布，内地设备商与技术技工依托建造业输入劳工计划实现合规入港：内地机械技师凭职业资格证、三年以上对应设备操作履历，由香港总承建商统一向发展局申请配额，获批后经入境处审批签证赴岗，既补充北都、新田科技城现场紧绌人手，同时帮助内地工程机械产业打通香港服务市场落地通道。



业界分析指出，输入劳工与创科补贴双轮驱动的政策组合，短期弥补机械操作人才缺口，长远推动香港建造业由劳动密集朝数码化、智能化升级，重塑香港工程机械产业商业逻辑。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷

