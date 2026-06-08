关志康 - 人生不设限：从「冻龄」到「无龄」 | 神耆商机

内地朋友常说香港人保养得宜，「冻龄」神乎其技。街上不少「五十后」的时髦背影，确实令人估错年龄。有人说，只要身形挺直、步伐轻快，单看背影，三十与七十有时只差一双鞋。



如今香港几乎已没有「老人衫」。不同年龄的人都穿相似的T恤、运动鞋、瑜伽裤，外在的年龄界线越来越模糊。



但比「冻龄」更值得注意的，是「无龄」。不只是外表年轻，而是年龄越来越难界定一个人的状态。有些人年轻却保守怕变；有人六、七十岁仍保持好奇、愿意尝试。单凭年龄，已难衡量人生位置。



谈到一则73岁名人再婚娶「90后」的新闻，有老板说：「见多了就不奇怪。香港地，有人先有孩子后结婚，有人二十多岁已『躺平』，也有人七十岁再创业；有人年轻时游历世界，中年才接手家业，也有人退休后再读工商管理博士（DBA）。」



人生节奏早已没有固定顺序。近年再婚比例接近一半，每年都有过千名50岁以上人士再婚。不少人正在「重开人生帐号」。



朋友说得好：「人生不再是单行线，而是一条可随时转弯的环形路。不过前提仍是健康与资源──身体撑得住，选择才存在；经济能力亦影响能走多远。」



某程度上，「无龄」不是否定年龄，而是承认它不再是最关键指标。就像马拉松赛道上的白发跑者，步伐稳定，甚至抛离年轻人。这一代长者在意的，已不只是「几多岁」，而是「仲有几多可能」。



健康教育基金会主席

关志康