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郭家耀 - 嘉利国际目标价3.5元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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郭家耀
3小時前
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产经 专栏
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　　嘉利国际（1050）作为全球伺服器机壳领域的头部供应商，正深度受益并以AI伺服器机壳成为关键增长引擎。根据群智咨询最新预测，2026年全球AI伺服器出货量预计将达到约370万台，按年增长51.3%。公司已成功入选辉达伺服器机壳及机柜组件合格供应商名单，并已交付多款MGX、DGX等新一代AI伺服器原型产品。同时，其专用积体电路（ASIC）相关的伺服器产品开始交付，标志着公司正式进入AI伺服器核心供应链。嘉利国际产品涵盖网络交换器主机壳、人工智能运算主机壳，以及伺服器机架等。就ASIC客户进展而言，公司于2025年第3季开始量产，并在2025年下半年显著提升ASIC相关伺服器机壳出货量。

　　公司预计2026年全年客户对产能需求将保持强劲，同时泰国新生产基地的自购土地建设工程已启动，首阶段生产设备预计将于本年底投入使用，为后续定单增长提供坚实产能保障。入巿价3元，目标价3.5元，止蚀价2.7元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀

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