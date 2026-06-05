朱红 - 华虹10天线见支持 追「28991」 | 窝轮热炒特区

报道指微信正在与华为、小米等手机厂商合作推出A2A（Agent-to-Agent）协作机制，可将微信高频沟通功能融入手机系统助手，提供更便捷使用体验。腾讯（700）股价仍受制于50天线，跌至459元附近好淡争持。如看好腾讯可留意认购证「13160」，行使价540.88元，实际杠杆7倍，今年12月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆8倍，今年10月到期。



华虹半导体（1347）宣布中文股票简称更改为华虹宏力，并指变动将不会影响股东的权利或集团营运及财务状况。华虹股价于10天线见支持，反弹至157元附近整固。如看好华虹可留意认购证「28991」，行使价190元，实际杠杆3倍，今年12月到期。如看淡华虹可留意认沽证「29917」，行使价114.7元，实际杠杆2倍，今年12月到期。



据报美国联储局褐皮书显示近几周就业总体稳定，并指出许多地区通胀继续上升。市场忧虑通胀升温，外围股市受压。恒指连日偏软，跌约400点在25200点附近好淡争持。如看好恒指，可留意恒指牛证「55298」，收回价24650点，实际杠杆43倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「68129」，收回价24550点，实际杠杆38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「58957」，收回价26168点，实际杠杆22倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「58962」，收回价26318点，实际杠杆19倍，28年4月到期。



据报研究机构Counterpoint Research料今年全球智能手机出货量将下降13.9%至10.8亿部，当中入门级智能手机因生产成本上升，受到影响最为严重。小米集团（1810）股价仍受制于10天线，跌至28.5元水平徘徊。如看好小米可留意认购证「13062」，行使价35.88元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆6倍，今年10月到期。



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朱红