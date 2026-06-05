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朱红 - 华虹10天线见支持 追「28991」 | 窝轮热炒特区

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朱红
3小時前
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产经 专栏
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　　报道指微信正在与华为、小米等手机厂商合作推出A2A（Agent-to-Agent）协作机制，可将微信高频沟通功能融入手机系统助手，提供更便捷使用体验。腾讯（700）股价仍受制于50天线，跌至459元附近好淡争持。如看好腾讯可留意认购证「13160」，行使价540.88元，实际杠杆7倍，今年12月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆8倍，今年10月到期。

　　华虹半导体（1347）宣布中文股票简称更改为华虹宏力，并指变动将不会影响股东的权利或集团营运及财务状况。华虹股价于10天线见支持，反弹至157元附近整固。如看好华虹可留意认购证「28991」，行使价190元，实际杠杆3倍，今年12月到期。如看淡华虹可留意认沽证「29917」，行使价114.7元，实际杠杆2倍，今年12月到期。

　　据报美国联储局褐皮书显示近几周就业总体稳定，并指出许多地区通胀继续上升。市场忧虑通胀升温，外围股市受压。恒指连日偏软，跌约400点在25200点附近好淡争持。如看好恒指，可留意恒指牛证「55298」，收回价24650点，实际杠杆43倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「68129」，收回价24550点，实际杠杆38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「58957」，收回价26168点，实际杠杆22倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「58962」，收回价26318点，实际杠杆19倍，28年4月到期。

　　据报研究机构Counterpoint Research料今年全球智能手机出货量将下降13.9%至10.8亿部，当中入门级智能手机因生产成本上升，受到影响最为严重。小米集团（1810）股价仍受制于10天线，跌至28.5元水平徘徊。如看好小米可留意认购证「13062」，行使价35.88元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆6倍，今年10月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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　　媒体引述腾讯（700）消息指目前无法确定微信AI智能体推出时间，上线时间很大程度取决于监管方审批进度，并指因微信用户体量大，合规流程可能比其他产品更加严格。腾讯股价于50天线遇阻力，回吐至465元水平整固。如看好腾讯，可留意腾讯认购证「13160」，行使价540.88元，今年12月到期，实际杠杆6倍。如看淡腾讯，可留意腾讯认沽证「27140」，行使价408.68元，今年10月到期，实际杠杆8倍
2026-06-04 02:00 HKT
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