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闻风至 - 受惠需求前景佳 中联重科可弹 | 鲜股落镬

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闻风至
3小時前
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产经 专栏
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中东局势再次升温，美股三大指数周三全面下跌，港股昨日亦见继续走低。恒生指数全日下跌379点，收报25253点。全日成交金额则显著回落至2702.3亿元，跌穿三千亿水平。

　　中联重科（1157）近日低见7.1元后走出兜底势头，该股自2月份高位10.67元见顶后，至今回吐近28%，已累计一定的回吐幅度，配合兜底势头，开始浮现博反弹空间。

　　中联重科今年第一大关键变量来自出口动能，富瑞最新报告指出，2026年首4个月工程机械出口已超过2025年全年水平，非洲、大洋洲及拉丁美洲市场增速明显，欧盟与美国亦见改善，全球补库需求正在加快。美伊冲突造成的物流延误有限，出海节奏保持稳定，出口成为行业最具确定性的主线。

　　富瑞将中联重科H股之投资评级上调至「买入」，目标价由6.3元上调至10.9元，并同步上调盈利预测。

　　另一方面，工程机械电气化开始进入渗透期，预示行业的换机需求将逐步提升。据Global Growth Insights《2026年工程机械电气化市场报告》指出，全球工程机械电气化市场规模由2025年的38.6亿美元，增至2026年的56.6亿美元，再于2027年升46%，至82.9亿美元；预计2035年将达到1767.8亿美元，相当于2026至2035年复合增长率达46.6%。

　　报告指，电池驱动的挖掘机与装载机占新产品发布的约41%，而欧洲与亚太地区合计贡献超过58%的市场需求。其中，亚太区是全球工程机械电气化的核心区域，单是中国市场已占全球电动工程机械产量超过41%，并贡献44%的全球出口。韩国与日本的新机销售中，电动机型占比超过39%，印度智慧城市项目中，亦有28%采用电动挖掘机与装载机。

　　综合以上资讯来看，亚太区的电气化采用速度正在加快，需求端与产能端同时扩张，中联重科作为区内主要供应商，正处于这股结构性增长的核心位置，新能源产品线的放量具备极高能见度。

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2026-06-04 02:00 HKT
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