大行晨报 - 纽元上探0.60关口未果｜大行晨报

随着以色列与黎巴嫩已同意执行停火协定，中东停火预期升温，略微削弱美元的避险需求，此前因担忧中东局势恶化，美国联储局加息预期升温，美元指数本周录得三日连升，并触及两个月高位。到周四早盘，美元稍作休整，美联储内部的政策分歧，亦限制了美元进一步升势。在6月中旬美联储政策会议临近之际，两位美联储官员释放了截然不同的政策率号。纽约联储主席威廉姆斯认为当前政策「恰到好处」，而达拉斯联储主席洛根则警告称，今年晚些时候可能需要加息以遏制通胀。在上次美联储会议上，洛根是3名持反对意见的官员之一，她主张美联储应发出讯号，下一步政策可能是加息，而不仅仅是降息。



关注美国非农就业数据



市场预计美联储将在6月16至17日政策会议上，把指标利率目标区间维持在3.50%-3.75%不变，决策者仍在评估中东冲突对通胀的影响，以及近期经济前景面临的不确定性。这边厢，欧洲央行很大机会在下周四上调存款利率至2.25%。此外，市场普遍预判9月或将迎来年内第二次加息。



欧罗兑美元继续居于1.16区间，延续着过去两周的横盘争持行情。从技术图表所见，当前要留意1.1660，为前期双顶形态的颈线位置，亦为50天平均线位置，暂且在上周多日亦未能作进一步突破，若后市可重返此区之上，可望欧罗有回稳倾向。其后阻力料为三角顶部1.1730及1.18，再而则会以1.20关口为重要阻力。不过，反过来看，若欧罗未许作出突破，则有机会诱发下行压力，下方关键则会是1.16，此为上升趋向线支撑，亦可说是年内形成的三角形态底部位置，故要慎防失守此区料会展开新一轮下跌。其后支撑料为1.15，关键可参考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，再而要小心若此区亦为失守，则历时接近一年区间底部亦会被打破，并有可能启动更具破坏力的下滑，其后目标可先看1.12。



纽元兑美元近一周多时间窄幅争持于0.58至0.59区间，而刚在上周三已突破区间顶部，以约100点延伸幅度计算，目标可先指向0.5940及0.60关口，其后阻力位参考去年7月1日高位0.6122以至0.62水准。中线则会以2024年9月高位0.6378作为依据。支持位回看0.58水准。较大支撑预估在0.5760及4月初低位0.5679。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇