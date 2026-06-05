大行晨报 - 澳纽交叉盘仍有机可寻｜大行晨报

中东局势又有升温迹象，美国与伊朗发生新一轮冲突，科威特和巴林也遭到德黑兰袭击。据报伊朗外长称美伊沟通未中断，但谈判尚无实质进展，消息刺激油价连升3个交易日，于约每桶88美元反弹，执笔之时正于每桶95美元水平附近整固。另外，在美国非农就业数据公布之前，有「小非农」之称的美国ADP就业报告显示，5月美国私人企业职位增加12.2万个，创2025年1月以来最高，或反映劳动力市场仍然造好，市场原预期为增加12万个。除此之外，5月美国ISM服务业指数升至3个月高点，报54.5，亦高过市场预期。美元今个星期以来亦小幅反弹，执笔之时正于我们预测的短线目标区间顶部99.5水平徘徊。



另外，我们曾于5月26日本刊专栏提醒投资者纽元短线可以低吸，而纽元上周走势完全符合我们预期，并触及我们早前目标价，若投资者早前跟从我们建议并于目标价止盈，则可捕捉纽元这一轮反弹机会。今个星期以来，受美元反弹影响，多只外币迎来一轮回落趋势，当中澳元、纽元及加元兑美元直盘均出现不同程度的回落。



受美伊局势等地缘政治因素影响，外币直盘短线或难寻机会，投资者短线或可考虑交叉盘。澳元兑纽元交叉盘自今年以来升势仍然强劲，并于上周创下2013年来的新高，之后受纽元上周急升影响小幅回落整固后重拾抬头趋势，执笔之时正于1.215水平上落。技术指标来看，澳元兑纽元仍有上升空间，短线不排除再度上试今年高位。



光大证券国际产品开发及零售研究部

