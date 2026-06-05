Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 澳纽交叉盘仍有机可寻｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　中东局势又有升温迹象，美国与伊朗发生新一轮冲突，科威特和巴林也遭到德黑兰袭击。据报伊朗外长称美伊沟通未中断，但谈判尚无实质进展，消息刺激油价连升3个交易日，于约每桶88美元反弹，执笔之时正于每桶95美元水平附近整固。另外，在美国非农就业数据公布之前，有「小非农」之称的美国ADP就业报告显示，5月美国私人企业职位增加12.2万个，创2025年1月以来最高，或反映劳动力市场仍然造好，市场原预期为增加12万个。除此之外，5月美国ISM服务业指数升至3个月高点，报54.5，亦高过市场预期。美元今个星期以来亦小幅反弹，执笔之时正于我们预测的短线目标区间顶部99.5水平徘徊。

　　另外，我们曾于5月26日本刊专栏提醒投资者纽元短线可以低吸，而纽元上周走势完全符合我们预期，并触及我们早前目标价，若投资者早前跟从我们建议并于目标价止盈，则可捕捉纽元这一轮反弹机会。今个星期以来，受美元反弹影响，多只外币迎来一轮回落趋势，当中澳元、纽元及加元兑美元直盘均出现不同程度的回落。

　　受美伊局势等地缘政治因素影响，外币直盘短线或难寻机会，投资者短线或可考虑交叉盘。澳元兑纽元交叉盘自今年以来升势仍然强劲，并于上周创下2013年来的新高，之后受纽元上周急升影响小幅回落整固后重拾抬头趋势，执笔之时正于1.215水平上落。技术指标来看，澳元兑纽元仍有上升空间，短线不排除再度上试今年高位。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

最Hit
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
影视圈
11小時前
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
17小時前
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
时事热话
13小時前
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
影视圈
10小時前
李泳豪揭李家鼎坚持独居原因 首爆父亲营养不良：健康真系唔好 感激《爱回家》女星煲汤送鼎爷
李泳豪揭李家鼎坚持独居原因 首爆父亲营养不良：健康真系唔好 感激《爱回家》女星煲汤送鼎爷
影视圈
12小時前
李豪离巢TVB 4年变炒股达人买车买楼 曾演《爱回家》「马子妮男友」 已退圈过优质生活
李豪离巢TVB 4年变炒股达人买车买楼 曾演《爱回家》「马子妮男友」 已退圈过优质生活
影视圈
13小時前
元朗烧卖皇后本店宣布即日结业！38年老字号与业主谈判破裂 街坊不舍：宵夜又少一间
元朗烧卖皇后本店宣布即日结业！38年老字号与业主谈判破裂 街坊不舍：宵夜又少一间
饮食
11小時前
中史Miss私人IG呻深夜工作 被cap图公审泄试题 教育局、校方有回应！
社会
13小時前
大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀食客聚会留回忆 网民叹：又少间local嘢
大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀插画家写生留回忆 网民叹：又少间local嘢
饮食
13小時前
香港机场快线限时单程低至$8！即日起至8月尾 暑期旺季适用
香港机场快线限时单程低至$8！即日起至8月尾 暑假旺季适用
生活百科
13小時前
更多文章
大行晨报 - 纽元上探0.60关口未果｜大行晨报
　　随着以色列与黎巴嫩已同意执行停火协定，中东停火预期升温，略微削弱美元的避险需求，此前因担忧中东局势恶化，美国联储局加息预期升温，美元指数本周录得三日连升，并触及两个月高位。到周四早盘，美元稍作休整，美联储内部的政策分歧，亦限制了美元进一步升势。在6月中旬美联储政策会议临近之际，两位美联储官员释放了截然不同的政策率号。纽约联储主席威廉姆斯认为当前政策「恰到好处」，而达拉斯联储主席洛根则警告称，今
3小時前
大行晨报