闻风至 - 留意中石化油服新机遇 | 鲜股落镬

港股连升三日后，昨日出现显著回吐。恒生指数低开85点，报25953点，而此已是全日高位所在。大市随后跌幅扩大，最多曾挫469点，低见25569点。最终收报25633点，跌405点。全日成交金额则回落至3229.2亿元，已是连续7日录得逾3000亿元成交。



美伊和谈久拖未决，霍尔木兹海峡局势持续紧张，令全球原油供应风险长期化。市场原本憧憬美伊达成停火框架，但多间外电报道指谈判「未见实质突破」，伊朗与美国在制裁、核活动及地区安全问题上仍然分歧明显。中石化油服（1033）最近获批发债50亿元（人民币，下同）的额度，或为集团带来新机遇。



油价居高难下，S&P Global指出，若全球不加快补充上游产能，未来数年可能出现供应缺口；而多间国际油企管理层亦在最新季度会议上提到，将把更多资金重新配置至高回报油气项目及天然气资产。



获准发行公司债



值得留意的是，全球炼油设备正进入新一轮投资周期。丹格特炼油厂日前宣布，计划把产能由每日65万桶倍增至140万桶，并已采购长周期设备及启动EPC招标。地缘政治令航空燃油供应紧张，非中东炼油厂迎来出口窗口，推动全球油气相关企业重启大型建设。



在此背景下，中石化油服获批准于未来两年内发行不超过50亿元公司债，成为值得关注的焦点。公司近日公告，已获中证监批覆，可在24个月内分期发行公司债券。



今次获批大额债券，意味着集团或正准备启动新一轮投资，为未来带来新增长动力，亦可能反映其上游客户或有更大规模项目部署。此前，中石化油服管理层在业绩会上表示，今年全年计划新签合同额925亿元，其中中国石化集团公司内部市场485亿元，国内外部市场180亿元，海外市场260亿元。



博反弹空间巨大



另外，中石化油服公司计划安排资本支出32.4亿元，其中固定资产投资24.1亿元。



中石化油服最新市盈率仅18倍水平，该股在今年初曾高见1.88港元，现价已大幅回落，博反弹空间巨大。



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