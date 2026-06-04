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郭家耀 - 金山云目标上望9元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
26分鐘前
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产经 专栏
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　　金山云（3896）第一季业收入27亿元人民币，增长37.2%；公有云收入20亿元人民币，增长47.5%。其中，智算云帐单收入10亿元人民币，增长90.1%，占公有云收入比重提升至50.1%；行业云收入7亿元人民币，增长14.7%。调整后毛利3.5亿元人民币，增长7.2%；调整后EBITDA增长134.7%至7.5亿元人民币，调整后EBITDA率为27.6%，提升11.4个百分点，公司经营效率与盈利能力持续增强。此外，公司与小米金山生态合作进一步深化。季度内来自小米及金山生态的收入达8.4亿元人民币，增长68.9%，占总收入31%，生态协同效应持续释放。公司在智算云、基础云等关键领域持续推进产品反复运算与能力建设，为面向企业客户的规模化落地与长期增长提供更坚实的技术底座。同时，公司在多行业的场景化应用与重点客户交付方面取得积极进展，并持续推进政务云、国资云、数字健康等领域专案落地，巩固「云数智一体化」的增长动能。目标价9元；入巿价：6.8元；止蚀价6元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀
 

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