Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 澳元续陷窄幅横盘待变｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
26分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美汇指数波动收窄，市场正密切关注中东和平谈判进展。美国中央司令部称，伊朗向周边国家发射了弹道导弹，但均未命中目标；美军随后对格什姆岛实施了打击，以回应德黑兰方面的袭击企图。这一轮军事行动发生之际，美伊之间的外交谈判仍陷于僵局。另外，周二公布数据显示，美国JOLTS

4月职位空缺数据报761.8万，创下5年来最大增幅，但这一激增可能夸大了劳动力市场的真实健康状况。关键的美国5月非农就业报告则将于周五发布。

　　海湾地区冲突再度升级，提振了投资者对避险货币美元的需求。美元兑日圆仍然持续走高，周三早盘距160关口仅是咫尺之遥。日圆汇价在160至161区间正受到密切关注，市场人士警剔日本当局可能再次采取干预行动。此前在4月30日，日圆汇率一度触及160.7低位，为遏制日圆持续贬值，日本政府与央行当天实施了买入日圆、卖出美元的汇市干预措施，日本政府在5月黄金周假期也进行了相关干预。日元汇率受干预措施影响升至155区间。日本财务大臣片山皋月刚在周三也表示，当局已准备好在外汇市场采取适当行动。

　　美元兑日圆走势，技术图表见，RSI自75水准稍呈微弱向下，加上汇价逼近160这个敏感关口，出现调整的风险正为加剧，即使出现进一步上扬的空间亦料为有限，故进一步追买美元兑日圆的风险亦相应增加。汇价在近一个月时间都持于10天平均线之上，目前10天平均线位于159.35，若后市失守此区则已为初步警号，再而将参考25天平均线158.35，延伸支撑看至157.30及156.40。至于向上除了160关口，下一级阻力预料在106.80，较大阻力估计为162以至162.80水准，关键指向165。

　　澳洲统计局公布，经季调后，澳洲首季国内生产总值（GDP）按年升2.5%，低于市场预期升2.7%，前值向下修订至升2.5%。按季计，澳洲首季GDP升0.3%，亦低于市场预期，前值向上修订至升0.9%。

　　澳元兑美元在本周一触高0.72水平后，则保持于此区下方窄幅横盘。图表见RSI及随机指数在50的中位数值中水平横行，示意澳元倾向维持窄幅横盘的观望状态。向上仍会先以0.72水准为参考，至于下方则会瞩目于50天平均线，自5月中旬以来汇价亦曾数度探试指标而再行回升，故目前位于0.7110的50天平均线仍具一定技术意义。倘若下破，延伸看至100天平均线0.7060以至0.70关口，进一步指向0.69。反之，若向上突破，下一级阻力预料为0.7280，之后进一步料为0.7380及0.75水平。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

最Hit
慈云山兄弟为执房问题起争执 兄危站簷篷2小时后堕楼亡｜珍惜生命
突发
5小時前
Save Lily︱Danny父母学历、家庭背景曝光 二人相识逾十载惟无结婚 男方声称持物理治疗师资格
Save Lily︱Danny父母学历、家庭背景曝光 二人相识逾十载惟无结婚 男方声称持物理治疗师资格
社会
7小時前
02:07
Save Lily｜法庭按指示送Danny往收容所 其父母同意抽取DNA作比对
突发
8小時前
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
生活百科
11小時前
置业是不少人的毕生梦想。中新社
男子买34楼住宅13年未收楼 开发商：只准建32层
即时中国
14小時前
何鸿燊四房成员齐集何猷君世纪婚礼 四太梁安琪母亲罕露面 超欣性感现身 超盈女儿拍掌猷亨献唱
何鸿燊四房成员齐集何猷君世纪婚礼 四太梁安琪母亲罕露面 超欣性感现身 超盈女儿拍掌猷亨献唱
影视圈
8小時前
爆粗校长｜李卓兴辞职但要求8月底始生效 新会商会中学校董会不接受：即时解雇不予代通知金
01:35
爆粗校长｜李卓兴辞职但要求8月底始生效 新会商会中学校董会不接受：即时解雇不予代通知金
社会
8小時前
公务员加薪｜薪趋会确认薪酬趋势调查结果 高层薪趋势总指标薪达5.16%
公务员加薪｜薪趋会确认薪酬趋势调查结果 高层薪趋势总指标薪达5.16%
政情
10小時前
陈炜大爆遭同剧「鲜肉拍档」狂追：不断言语撩我 前TVB男星成嫌疑人 曾赞炜哥「最正嘅女人」
陈炜大爆遭同剧「鲜肉拍档」狂追：不断言语撩我 前TVB男星成嫌疑人 曾赞炜哥「最正嘅女人」
影视圈
14小時前
星岛申诉王｜缺席谢师宴都要夹$200？ 中六学生斥责不合理：强制好霸道
星岛申诉王｜中六生斥缺席谢师宴都要夹$200 教职员否认食霸王餐：我们会出钱买礼物
申诉热话
8小時前
更多文章
大行晨报 - 金价短线区间横行｜大行晨报
　　美国4月职位空缺数意外升至近两年来最高水平，表明劳动力市场仍具韧性。美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）显示，4月美国职位空缺增加73.1万个，总数达到761.8万个，为2024年5月以来的最高水平，市场原本预期为688万个，但招聘数量下降41.9万，至511.6万。看空力量主导美债市场，周五将公布的美国非农就业数据或有可能进一步强化联储局今年稍后时间加息的预期。克里夫兰联储银行总
26分鐘前
大行晨报
大行晨报 - 英镑短线或仍中性偏淡｜大行晨报
　　美国下修今年第一季度经济增长（GDP）。数据显示，美国今年第一季年化国内生产总值增长1.6%，低于市场预期的增长2%，4月消费者支出仅小幅增长。而被美国联储局最看重的通胀指标，个人消费支出（PCE）物价指数升幅创2023年以来最大，按年升3.8%，符合市场预期。美国最新首次申请失业救济人数升至一个多月来最高。截至5月23日止当周，首次申请失业救济人数21.5万人，市场预期为21.1万人。本周五
2026-06-03 02:00 HKT
大行晨报