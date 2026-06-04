大行晨报 - 澳元续陷窄幅横盘待变｜大行晨报

美汇指数波动收窄，市场正密切关注中东和平谈判进展。美国中央司令部称，伊朗向周边国家发射了弹道导弹，但均未命中目标；美军随后对格什姆岛实施了打击，以回应德黑兰方面的袭击企图。这一轮军事行动发生之际，美伊之间的外交谈判仍陷于僵局。另外，周二公布数据显示，美国JOLTS



4月职位空缺数据报761.8万，创下5年来最大增幅，但这一激增可能夸大了劳动力市场的真实健康状况。关键的美国5月非农就业报告则将于周五发布。



海湾地区冲突再度升级，提振了投资者对避险货币美元的需求。美元兑日圆仍然持续走高，周三早盘距160关口仅是咫尺之遥。日圆汇价在160至161区间正受到密切关注，市场人士警剔日本当局可能再次采取干预行动。此前在4月30日，日圆汇率一度触及160.7低位，为遏制日圆持续贬值，日本政府与央行当天实施了买入日圆、卖出美元的汇市干预措施，日本政府在5月黄金周假期也进行了相关干预。日元汇率受干预措施影响升至155区间。日本财务大臣片山皋月刚在周三也表示，当局已准备好在外汇市场采取适当行动。



美元兑日圆走势，技术图表见，RSI自75水准稍呈微弱向下，加上汇价逼近160这个敏感关口，出现调整的风险正为加剧，即使出现进一步上扬的空间亦料为有限，故进一步追买美元兑日圆的风险亦相应增加。汇价在近一个月时间都持于10天平均线之上，目前10天平均线位于159.35，若后市失守此区则已为初步警号，再而将参考25天平均线158.35，延伸支撑看至157.30及156.40。至于向上除了160关口，下一级阻力预料在106.80，较大阻力估计为162以至162.80水准，关键指向165。



澳洲统计局公布，经季调后，澳洲首季国内生产总值（GDP）按年升2.5%，低于市场预期升2.7%，前值向下修订至升2.5%。按季计，澳洲首季GDP升0.3%，亦低于市场预期，前值向上修订至升0.9%。



澳元兑美元在本周一触高0.72水平后，则保持于此区下方窄幅横盘。图表见RSI及随机指数在50的中位数值中水平横行，示意澳元倾向维持窄幅横盘的观望状态。向上仍会先以0.72水准为参考，至于下方则会瞩目于50天平均线，自5月中旬以来汇价亦曾数度探试指标而再行回升，故目前位于0.7110的50天平均线仍具一定技术意义。倘若下破，延伸看至100天平均线0.7060以至0.70关口，进一步指向0.69。反之，若向上突破，下一级阻力预料为0.7280，之后进一步料为0.7380及0.75水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

