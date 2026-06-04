大行晨报 - 金价短线区间横行｜大行晨报

美国4月职位空缺数意外升至近两年来最高水平，表明劳动力市场仍具韧性。美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）显示，4月美国职位空缺增加73.1万个，总数达到761.8万个，为2024年5月以来的最高水平，市场原本预期为688万个，但招聘数量下降41.9万，至511.6万。看空力量主导美债市场，周五将公布的美国非农就业数据或有可能进一步强化联储局今年稍后时间加息的预期。克里夫兰联储银行总裁哈马克（Beth



Hammack）表示，与劳动力市场相比，现阶段通胀更令人担心，局方可能不久后就需要对高通胀采取行动。鹰派言论之下，美汇指数于50天线见较明显支撑，执笔之时于99至99.5水平区间上落。



另一边厢，现货金价近日迎来一轮下行整固趋势。日线图显示，自今年4月中旬以来，金价曾短暂冲高至约每盎司4890美元，但并未成功升穿50天线，之后开始掉头向下。虽然金价第二季度以来，几次尝试上试50天线，但尚未成功。执笔之时正于250天线上方至50天线下方（约每盎司4203至4629美元水平）上落。



金价近期回落，相信由多个原因造成，首先是美国长年期国债收益率在5月迎来一轮飙升，执笔之时美国10年期国债收益率亦于4.47%水平高位整固，30年期国债收益率亦逼近5%，逼使部分资金从黄金流向债市。除此之外，现时美伊虽暂未达成谈判协议，但市场对双方谈判结果仍抱有憧憬，早前因地缘政治因素为黄金带来的风险溢价开始逐渐下降。短线来看，笔者仍建议金价先行观察为主，现时不急于入市，若金价跌穿我们早前提及的区间底部每盎司4404美元水平，或说明这一波黄金牛市暂告一段落，再等待下一个买入时机。



光大证券国际产品开发及零售研究部