彭伟新 - 蓝思科技中期看32元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

蓝思科技（6613）是全球高端精密制造龙头，核心业务涵盖智能手机及电脑玻璃盖板、金属结构件、触控模组，以及整机组装服务。集团凭借一站式供应链优势，由材料加工延伸至整机制造，与全球头部品牌维持紧密合作，其中Apple占总收入约5成。2025年经营现金流达114.65亿元，自由现金流约49.65亿元，资产负债率约34.7%，财务结构稳健。预计2026年下半年折叠屏iPhone将带动UTG玻璃、PET膜及高价值结构件出货，推动2027年盈利较快增长，而AI伺服器及汽车业务亦将成为重要增长动力。目前分析师目标价中值27.05元。



技术走势上，蓝思科技股价在16.5元附近获得支持后反弹，已升破38.2%及61.8%目标位，只要企稳26.5元，可继续持有，中期目标32元。本人并没有持有股份及相关衍生产品之权益。



资深证券分析师

彭伟新