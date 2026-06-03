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陈乐怡 - 瑞声估值具上行空间 | 开工前落盘

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陈乐怡
19分鐘前
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产经 专栏
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　　Apple年度全球开发者大会将于6月9日至13日举行，有望成为苹果产业链短期催化剂。瑞声科技（2018）早前宣布，基于MEMS压电薄膜关键技术的CoolFan系列主动散热晶片产品已完成研发试制，预计2027年初可实现大批量量产出货。该产品可广泛应用于AI手机、智能手表、XR眼镜及各类AI智能终端，属公司切入高增值散热应用的重要布局。公司正由终端散热向AI基建散热延伸，并同步拓展光学业务，估值具上行空间。现价对应2026财年预测市盈率约17倍，低于过去5年平均水平，目标价54元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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