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朱红 - 小米10天线整固 吼「29919」 | 窝轮热炒特区

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朱红
19分鐘前
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产经 专栏
內容

　　小米集团（1810）宣布小米汽车5月交付量持续超过3万辆，另外全新小米17T系列手机将于下周一正式发布，包含小米17T Pro及小米17T两款手机。小米股价持续反弹，升至10天线约29.5元水平整固。如看好小米可留意认购证「29919」，行使价36.88元，实际杠杆6倍，今年11月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆6倍，今年10月到期。

　　中芯国际（981）好仓持续录得资金流入，周一单日近450万元流入好仓，淡仓则有近350万元流出。中芯股价表现反复，跌至10天线见支持，回升至82元水平整固。如看好中芯可留意认购证「17584」，行使价104.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。如看淡中芯可留意认沽证「24259」，行使价67元，实际杠杆4倍，今年11月到期。

　　美国供应管理协会（ISM）公布5月份制造业PMI为54，高于前值及市场预期，并创2022年5月以来最高。外围股市造好，恒指显著上升，重越20天线在两万六点附近整固。如看好恒指可留意牛证「65191」，收回价25000点，实际杠杆27倍，28年9月到期；或可留意牛证「65203」，收回价24750点，实际杠杆23倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「57399」，收回价26508点，实际杠杆35倍，28年4月到期；或可留意熊证「58493」，收回价26608点，实际杠杆28倍，28年4月到期。

　　宁德时代（3750）公布成功发行2026年度第3期绿色科技创新债券，发行总额为50亿元人民币，发行利率1.5%。宁德股价连升5日，曾升至792.5元再创新高。如看好宁德可留意认购证「27275」，行使价830元，实际杠杆4倍，明年4月到期。如看淡宁德，可留意宁德认沽证「20814」，行使价398.68元，实际杠杆3倍，明年12月到期。

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中银国际股票
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笔者为证监会持牌人
朱红

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