闻风至 - 美团季绩改善发力追落后 | 鲜股落镬

美团（3690）连升两大棍之后，短线追升有一定值博率，但必先要知道背后的潜在风险及今年反弹的主因，再量度上望空间。



美团连升3日后，仍累跌近17%，表现远远跑输大市，今年为止，恒指累跌近1%、科指累跌近6%。美团积弱当然有其原因，受来自同业的巨大竞争压力，以及价格战影响下，该集团去年亏损达233.55亿元（人民币，下同）；今年首季续亏损68.27亿元，相当于去年全年亏损金额近29%。



近日转势主要由于大行在看完首季业绩后，开始对集团前景改观。其中，大和指外卖业务拐点早于预期，认为集团有望于第2季开始扭亏为盈，又提到美团到店、酒店及旅游业务维持集团稳定利润池，板块利润率或已见底。



高盛更指，美团外卖业务盈利复苏之路更清晰，并提到其对手阿里巴巴（9988）明确提出3年内实现盈利目标，预估美团第2季将较预期更早达盈亏平衡。



新业务收入保持双位数增长



回顾美团于行业深陷「价格战」之前，集团在2023年经调整溢利232.5亿元、2024年全年之经调整溢利达437.7亿元，现市值约5300亿（港元，下同）计，相当于当年的市盈率约10至20倍水平，估值吸引。



再者，美团未来的增长主线将由其AI业务及新业务共同推动。集团旗下AI产品已全面渗透本地生活场景，从「小团」到商家侧的「智能掌柜」与「数字员工」，有效提升履约效率与商家留存，成为改善盈利能力的核心杠杆。同时，新业务收入保持双位数增长，前置仓与零售供应链亏损持续收窄，开始出现由「烧钱」转向盈利的势头。



从走势来看，美团近期低位落在72.25元，预料已有强劲支持力，2024年高位达217元，今年反弹高位108元，单是上望今年高位已有近26%的潜在反弹幅度。



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