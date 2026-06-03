Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 美团季绩改善发力追落后 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
19分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

美团（3690）连升两大棍之后，短线追升有一定值博率，但必先要知道背后的潜在风险及今年反弹的主因，再量度上望空间。

　　美团连升3日后，仍累跌近17%，表现远远跑输大市，今年为止，恒指累跌近1%、科指累跌近6%。美团积弱当然有其原因，受来自同业的巨大竞争压力，以及价格战影响下，该集团去年亏损达233.55亿元（人民币，下同）；今年首季续亏损68.27亿元，相当于去年全年亏损金额近29%。

　　近日转势主要由于大行在看完首季业绩后，开始对集团前景改观。其中，大和指外卖业务拐点早于预期，认为集团有望于第2季开始扭亏为盈，又提到美团到店、酒店及旅游业务维持集团稳定利润池，板块利润率或已见底。

　　高盛更指，美团外卖业务盈利复苏之路更清晰，并提到其对手阿里巴巴（9988）明确提出3年内实现盈利目标，预估美团第2季将较预期更早达盈亏平衡。

新业务收入保持双位数增长

　　回顾美团于行业深陷「价格战」之前，集团在2023年经调整溢利232.5亿元、2024年全年之经调整溢利达437.7亿元，现市值约5300亿（港元，下同）计，相当于当年的市盈率约10至20倍水平，估值吸引。

　　再者，美团未来的增长主线将由其AI业务及新业务共同推动。集团旗下AI产品已全面渗透本地生活场景，从「小团」到商家侧的「智能掌柜」与「数字员工」，有效提升履约效率与商家留存，成为改善盈利能力的核心杠杆。同时，新业务收入保持双位数增长，前置仓与零售供应链亏损持续收窄，开始出现由「烧钱」转向盈利的势头。

　　从走势来看，美团近期低位落在72.25元，预料已有强劲支持力，2024年高位达217元，今年反弹高位108元，单是上望今年高位已有近26%的潜在反弹幅度。

闻风至

最Hit
翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育
01:39
翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育
突发
4小時前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
15小時前
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
影视圈
5小時前
01:33
宣称Danny父母 拒入境处DNA检测要求 邓炳强：以疏忽照顾儿童罪拘捕两人
社会
10小時前
枝记面家传结业！屹立半山半世纪 街坊难忘古法磨豉牛腩买少见少 店东近年已预告将低调退休
枝记面家传结业！屹立半山半世纪 街坊难忘古法磨豉牛腩买少见少 店东近年已预告将低调退休
饮食
9小時前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
2026-06-01 17:31 HKT
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
影视圈
5小時前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
惠康门市一日限定大减价！全店无门槛88折 指定产品额外折上折
惠康超市一日限定大减价！全店无门槛88折 指定产品额外折上折
生活百科
12小時前
更多文章
闻风至 - 储能需求爆发利好赣锋 | 鲜股落镬
赣锋锂业（1772）股价于5月8日高见91.2元后持续回吐，最新于150天线（约62.415元）似乎初步企稳，走势上有望走出兜底回升势头，预料在储能需求强劲爆发下，重新站上百元「红底股」大关的概率不低，现价值得留神。 　　外电报道指，美股太阳能设备商 Nextpower（NXT）斥资最多3.65亿美元（约28.47亿港元）收购Prevalon Energy，希望以此立足在AI资料中心供电与「
2026-06-02 02:00 HKT
鲜股落镬