陈永陆 - 奥思转型奏效 财务稳健 | 陆叔讲股

奥思集团（1161）近日公布截至2026年3月底的中期业绩，成绩亮眼，而且优于早前盈喜指引。期内总收益按年增长4.8%至约5.158亿元，美容服务收益成为主要增长引擎，带动整体毛利率进一步提升至93.4%，较去年同期上升1.4个百分点。公司拥有人应占纯利达7093万元，按年增长27.4%，高于盈喜时预期的6800万至7200万元的中位数，显示业务执行力强劲。



与2025财年全年业绩比较，集团转型成效持续放大。今次中期收益已达全年约52.6%，纯利则达全年约87%，服务收入占比进一步提升至91.8%（去年中期87.8%）。尽管产品销售因策略调整而有所回落，惟毛利率与盈利能力的双升，印证集团从产品销售向高毛利疗程服务转型的策略正加速兑现。在香港消费气氛疲弱、北上消费分流的大环境下，奥思仍能实现收益正增长并跑赢同业，实属难能可贵。



收益增长跑赢同业



集团目前在香港经营55间美容中心（涵盖Oasis Beauty、Oasis Medical、Glycel、InMedic等多品牌），另在北京设有3间自营中心及澳门据点。期内将5间新InMedic中心整合至现有物业，避免新增租金压力，成本控制得宜。管理层强调，在市场收缩环境下，已准备好审慎探索并购机会，目标为退出市场的小型玩家，但会透过严格流程评估适合度，目前并无大举开设新中心计划。



财务方面，集团极为稳健，现金及银行存款高达9.17亿元，较去年度增加约1.7亿元，无任何贷款，资本负债比率维持零水平。香港美容业面对经济增长放缓、消费者谨慎开支及北上消费趋势，行业整体承压。然而，奥思凭借多品牌组合、高端医学美容布局及专业服务口碑，在逆境中维持增长并提升市场份额。



管理层表示未来继续透过创新疗程、品牌推广及严格成本控制巩固领导地位。中国内地美容消费升级趋势未变，集团北京据点亦提供区域协同机会。



集团中期股息每股5仙，按年增加42.9%，远高于去年同期的3.5仙，展现对股东回报的高度承诺。中期息单计股息率已约4.2%，全年派息预期更高，加上强劲现金流与零负债，防守性极高。奥思集团中期业绩进一步强化其投资吸引力，值得大家留意。



资深独立股评人

陈永陆