邓声兴 - 舜宇光学估值有望重估｜开工前落盘/头条名家本周心水

舜宇光学科技（2382）2025年全年业绩，营收达432.3亿元人民币，按年增长12.9%；归属股东净利润约46.4亿元，按年大增71.9%，毛利率19.7%且连续两年提升，展现出强劲的盈利弹性与高端化转型成效。值得关注是，2025年车载业务收入按年增长21.3%至73.3亿元，ADAS渗透率提升直接带动800万像素感知模组出货量领先全球，车载镜头全球市占率稳居第一，成为集团增长新引擎。公司正利用既有光学技术优势进军AI服务器CPO／矽光耦合元件市场，已获得OpenAI装置光学零组件定单，更成功取得2026年下半年新款iPhone高单价可变光圈镜头接近50%的份额，同时成为苹果新CCM供应商，预计2028年取得iPhone



CCM定单。配合公司5月底宣布聘请加拿大工程院院士顾波担任首席技术官，主导光互连等AI光学前沿技术研发落地，意味舜宇正从「成像感知」向「光学+AI」进行战略跃迁。



舜宇光学科技正处于手机光学高端化、车载光学持续放量及AI光通信新赛道三条增长曲线的共振起点，特别是CPO共封装光学已成为AI算力时代的核心基础设施，市场正逐步对其进行估值重评，中长期投资价值值得重点关注。目标价92元，止蚀价73元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴

