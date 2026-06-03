Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 舜宇光学估值有望重估｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
14分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　舜宇光学科技（2382）2025年全年业绩，营收达432.3亿元人民币，按年增长12.9%；归属股东净利润约46.4亿元，按年大增71.9%，毛利率19.7%且连续两年提升，展现出强劲的盈利弹性与高端化转型成效。值得关注是，2025年车载业务收入按年增长21.3%至73.3亿元，ADAS渗透率提升直接带动800万像素感知模组出货量领先全球，车载镜头全球市占率稳居第一，成为集团增长新引擎。公司正利用既有光学技术优势进军AI服务器CPO／矽光耦合元件市场，已获得OpenAI装置光学零组件定单，更成功取得2026年下半年新款iPhone高单价可变光圈镜头接近50%的份额，同时成为苹果新CCM供应商，预计2028年取得iPhone

CCM定单。配合公司5月底宣布聘请加拿大工程院院士顾波担任首席技术官，主导光互连等AI光学前沿技术研发落地，意味舜宇正从「成像感知」向「光学+AI」进行战略跃迁。

　　舜宇光学科技正处于手机光学高端化、车载光学持续放量及AI光通信新赛道三条增长曲线的共振起点，特别是CPO共封装光学已成为AI算力时代的核心基础设施，市场正逐步对其进行估值重评，中长期投资价值值得重点关注。目标价92元，止蚀价73元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

最Hit
翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育
01:39
翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育
突发
4小時前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
15小時前
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
影视圈
5小時前
01:33
宣称Danny父母 拒入境处DNA检测要求 邓炳强：以疏忽照顾儿童罪拘捕两人
社会
10小時前
枝记面家传结业！屹立半山半世纪 街坊难忘古法磨豉牛腩买少见少 店东近年已预告将低调退休
枝记面家传结业！屹立半山半世纪 街坊难忘古法磨豉牛腩买少见少 店东近年已预告将低调退休
饮食
9小時前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
2026-06-01 17:31 HKT
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
影视圈
5小時前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
惠康门市一日限定大减价！全店无门槛88折 指定产品额外折上折
惠康超市一日限定大减价！全店无门槛88折 指定产品额外折上折
生活百科
12小時前
更多文章
邓声兴 - 药明生物估值具修复空间 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　药明生物（2269）近期发布2025年全年业绩公告，期内收入217.9亿元，按年增长16.68%，归母净利润43.46亿元，增幅达27.33%，毛利率与净利率双双提升。 　　值得留意是，公司后期及商业化项目收入占比已升至43.4%，未完成定单总额高达237亿美元，其中潜在里程碑收入约122亿美元，为未来数年盈利能见度提供坚实基础。公司近期接连获得美国Vertex及Viridian The
2026-06-02 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水