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大行晨报 - 美元兑瑞郎探顶回落｜大行晨报

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　　美伊和平谈判再添变数，伊朗周一宣布暂停与美国的谈判，以抗议以色列持续对黎巴嫩发动军事行动，并认为相关攻击已违反停火协议。德黑兰透过斡旋国中止文件交换程序，并警告若冲突进一步升级，不排除全面封锁荷姆兹海峡，甚至可能将紧张局势扩大至曼德海峡等重要航运通道。然而，美国总统特朗普随后否认谈判破裂，强调美伊对话仍在「快速推进」，并表示已与以色列及真主党达成停止交火共识。数据方面，周一公布美国5月ISM制造业指数由52.7升至54.0，优于市场预期的53.0，并创下2022年5月以来高，已连续5个月扩张；至于5月S&P

Global制造业PMI终值达55.1，亦创逾4年高点。AI基础建设投资热潮成为推动制造业复苏的主要动能。

受制美伊协议前景

　　金融市场目前已计入美联储可能在年底前加息的可能性，CME

FedWatch工具显示12月加息25个基点的概率为39%。接下来，本周市场关注重点将集中在美国就业数据上，美国职位空缺调查（JOLTS）数据将率先公布，而关键则为即将于周五发布的非农就业报告。如果就业市场继续保持韧性，可能进一步强化市场对于美联储维持高利率的预期。

　　英镑兑美元周一窄幅企稳，地缘政治风险加剧，提振避险美元回升，市场情绪转为中性。英镑兑美元呈现待变格局，三角形态上下轨分别处于1.3460及1.3395。此外，向上仍是继续受制于25天平均线1.3490。估计英镑短期续呈下行压力，支持位将会回看1.3370及1.33，下一级看至1.32及1.3150，关键指向1.30关口。较大阻力预估为1.3550，而上半月英镑明显受制于1.3650水准，这亦会视为重要阻力，下一级料为1.3720水平。

　　周一公布数据显示，瑞士第一季国内生产总值（GDP）环比增长0.7%，高于市场预期的0.6%，前值向上修订至升0.2%。按年计，瑞士首季GDP升0.5%，高于市场预期升0.4%，前值向上修订至升1%。此外，瑞士4月零售销售同比激增1.6%，远超市场预期的温和增长0.2%，且继前月上修至1%的增长之后继续走强。

　　美元兑瑞郎3月底在0.8044触高，而上一次顶部在1月15日的0.8042，至今汇价又再逐步逼近此区，这将视为短期重要阻力，故留意若后市未可闯过此区，则将再复走低。较近支持回看0.7760及0.7

0.7670；至于今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键！阻力位留意200天平均线0.7910，关键指向0.8000/0.8050水准，下一级看至0.8150。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

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