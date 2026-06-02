朱红 - 美团续弹 追「26557」购 | 窝轮热炒特区

美团（3690）周一收市后公布第一季度业绩，上周资金连日流入其好仓，美团股价持续反弹，曾升逾8%，高见79.35元。如看好美团可留意认购证「26557」，行使价86.9元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡美团可留意认沽证「26558」，行使价53元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



据媒体统计恒生科技指数成分股5月表现，华虹半导体（1347）期内升幅逾4成，为科指表现第二佳成分股。华虹股价连日回吐，跌至152元附近好淡争持。如看好华虹可留意认购证「28997」，行使价234.7元，实际杠杆3倍，今年11月到期。如看淡华虹可留意认沽证「29917」，行使价114.7元，实际杠杆2倍，今年12月到期。



国家统计局公布5月制造业采购经理指数（PMI）为50，位于临界点。期内非制造业商务活动指数则为50.1，景气水平有所回升。恒指持续反弹，升逾200点在25400点水平整固。如看好恒指可留意牛证「55298」，收回价24650点，实际杠杆36倍，28年9月到期；或可留意牛证「69734」，收回价24595点，实际杠杆33倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「61346」，收回价25868点，实际杠杆35倍，28年4月到期；或可留意熊证「61353」，收回价25968点，实际杠杆30倍，28年4月到期。



康方生物（9926）股价表现反复，早段升越50天线后遇沽压，倒跌至116元水平整固。如看好康方可留意认购证「29499」，行使价158.88元，实际杠杆3倍，今年11月到期；或可留意康方认购证「25994」，行使价131.36元，实际杠杆5倍，今年8月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红