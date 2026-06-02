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闻风至 - 储能需求爆发利好赣锋 | 鲜股落镬

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闻风至
12小時前
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赣锋锂业（1772）股价于5月8日高见91.2元后持续回吐，最新于150天线（约62.415元）似乎初步企稳，走势上有望走出兜底回升势头，预料在储能需求强劲爆发下，重新站上百元「红底股」大关的概率不低，现价值得留神。

　　外电报道指，美股太阳能设备商 Nextpower（NXT）斥资最多3.65亿美元（约28.47亿港元）收购Prevalon Energy，希望以此立足在AI资料中心供电与「太阳能＋储能」领域。

　　Nextpower创办人兼执行长Dan Shugar表示，电网端若无法提供快速、精准且稳定的电力调节，任何软硬体创新都可能在一次停电中化为乌有。AI投资的护城河，于是从晶片与演算法，一路向下延伸到变压器、电池柜与控制软件。由此可见，储能正成为AI算力竞赛中不可或缺的「终极护城河」与新一代基础建设核心。

　　赣锋锂业早前亦透露一项重要资讯：「当前行业锂矿石及锂盐库存天数处于历史低位」，公司又表示，目前没看到较可靠的行业库存调查情况发布，认为当前行业的锂矿石及锂盐库存水平均不高，且由于锂电行业需求在今年以来快速增长，当前行业的库存天数处于历史低位。也就是说，锂资源似乎已从「供过于求」，逐步走向「求过于供」，赣锋锂业今年首季亦录转赚18.37亿元（人民币，下同），单季纯利已相当于去年全年纯利的1.14倍水平。瑞银的报告亦提到，将2026年中国碳酸锂现货平均价格（连增值税）预测上调18%至每吨20万元，预期5至6月现货价格可达每吨25万元。

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