伍礼贤 - 鸿腾精密可关注｜开工前落盘/头条名家本周心水

鸿腾精密（6088）在AI领域已从单一组件演化成「光、电、热」集成系统布局，包括最新的下一代1.6T高速连接方案、AI伺服器的液冷与散热方案及CPO（共同封装光学），公司管理指引今年云端及数据中心收入将按年增长超过70%。受惠于新一代伺服器架构商机，公司在高速互联与散热领域取得突破，其CPU Sockets、MCIO/C-Payload高速连接器及1.6T光模组产品成为AI伺服器供应链的重要组件，更已前瞻布局液冷与散热技术。



公司背靠具庞大资源与供应链优势的鸿海集团，能与各大晶片与伺服器厂建立紧密合作，未来公司的AI业务收入占比有望大幅提升，推动业绩进入爆发增长期，带动毛利率有望重回20%或以上。



公司预测市盈率约27倍，可在8.5元吸纳，目标价10元，跌穿7.5元离场。



本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。



光大证券国际证券策略师

伍礼贤

