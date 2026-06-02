大行晨报 - 欧罗上探分界线 观望美伊协议前景｜大行晨报

据消息人士透露，美国总统特朗普在周五的白宫战情室会议上，虽然暗示倾向于接受该协议，但要求修改伊朗核计划条款的草案，因为目前谅解备忘录只有伊朗不追求核武器的「承诺」，但没有具体让步。该备忘录指出，将有60天的窗口期谈判伊朗的核承诺和解除美国制裁，首要议程是如何处置伊朗的浓缩铀库存，以及限制进一步的浓缩活动。报道指，第二个消息来源表示，特朗普还希望修改围绕霍尔木兹海峡重新开放的部分措辞，该美国官员表示，特朗普被告知，大约需要3天时间伊朗方面才会给出回复。此外，美国战争部长赫格塞斯周日表示，若伊朗未能与美国达成协议，美国准备重启对伊朗的攻击。



欧罗兑美元走势，技术图表所见，当前要留意1.1660，为前期双顶形态的颈线位置，亦为50天平均线位置，暂且在上周多日亦未能作进一步突破，若后市可重返此区之上，可望欧罗有回稳倾向。其后阻力料为1.1720及1.18，再而则会以1.20关口为重要阻力。不过，反过来看，若欧罗未许作出突破，则有机会诱发下行压力，下方关键则会是1.16，失守此区料会展开新一轮下跌。其后支撑料为1.15，关键可参考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，需小心若此区亦失守，则历时接近一年区间底部亦会被打破，并有可能启动更具破坏力的下滑，其后目标可先看1.12。



美元兑加元自月初以来持续走高，上周四曾一度升见1.3869。在5月份美元兑加元整体涨幅1.57%。美加两国利率差支撑汇价表现，目前美国的基准利率维持在3.50%至3.75%，远高于加拿大央行的2.25%。



美元兑加元上周已见在1.38附近遇顶，暂缓近月的上涨动能；以至RSI及随机指数亦呈回落，需慎防汇价开始呈现回吐风险。较近阻力先会参考1.3870，3月31日触及的高位1.3966则为另一依据，其时汇价触高此区后开展了大幅度的回挫走势：故此，倘若后市可明确跨过此区，料可更为巩固美元兑加元的上扬态势。其后阻力位会料为1.40及1.4140水准。较近支持先留意50天平均线1.3750及25天平均线1.3710，下一级看至1.3610及1.3550水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

