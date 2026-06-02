大行晨报 - 加元短线或续偏软｜大行晨报

美国与伊朗仍在拟定停火协议，美国财长贝森特强调，伊朗开放海峡、交出浓缩铀和不追求核武器仍是促进达成协议的三大条件。在刚刚过去的周末，美伊双方密集交涉，美国总统特朗普要求对谈判协议当中多项条款进行修改，谈判再次陷入拉锯当中。若双方谈判传来好消息，相信油价短期内已见顶。我们预计现阶段纽约期油价格在每桶85至96美元区间整固。若美伊正式达成协议，且霍尔木兹海峡恢复通航，油价不排除回落至每桶80美元水平。



受美伊谈判推进消息影响，油价连续两周回落，纽约期油从每桶104美元回落至现时约每桶90美元。受油价回落影响，加元自今年5月以来持续下跌，跌幅超出1.5%；加上，加拿大第一季经济表现意外疲弱，国内生产GDP年率萎缩0.1%，前一季则下修为萎缩1.0%，形成连续两季年化负增长，使加元走势受压。



加拿大央行4月议息会议时，将利率维持于2.25厘不变，是连续第4次会议按兵不动，结果符合市场预期。在加拿大央行下次议息会议之前，加国亦有一次就业数据将于今周公布，投资者可留意。美元兑加元自今年5月以来形成新一轮上升趋势，并成功升穿50天线及250天线水平，惟多项技术指标仍然未见超买，若美伊局势传来好消息，油价料会回落，或带动加元持续偏软，而且加拿大经济增长动力减弱，我们认为现时可以买入美元，沽出加元，美元兑加元初步目标价为今年4月高位约1.39至1.395水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部