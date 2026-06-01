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朱红 - 中芯高位回吐 部署「29550」 | 窝轮热炒特区

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朱红
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产经 专栏
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　　据报道国家集成电路产业投资基金日前完成出售700万股中芯国际H股（981），涉资逾6亿元，持股比例由8.08%降至7.99%。中芯股价高位回吐，跌至81.6元水平整固。如看好中芯可留意认购证「29550」，行使价106.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意认沽证「24259」，行使价67元，实际杠杆3倍，今年11月到期。

　　内媒报道，北京及上海市场监管局签订协议建立网络餐饮食品安全协同治理机制，并指导美团（3690）、淘宝闪购、京东外卖三大外卖平台企业严格落实食品安全主体责任。美团股价低位反弹，升至73.5元水平徘徊。如看好美团可留意认购证「26557」，行使价86.9元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡美团可留意认沽证「26558」，行使价53元，实际杠杆5倍，今年10月到期。

　　据报道，美国与伊朗达成延长停火60天初步协议，并就德黑兰核计划启动进一步谈判。外围股市向好，恒指低位反弹，升约200点至25200点附近整固。如看好恒指可留意牛证「55298」，收回价24650点，实际杠杆41倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「69734」，收回价24595点，实际杠杆38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「62527」，收回价25708点，实际杠杆38倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「61346」，收回价25868点，实际杠杆30倍，28年4月到期。

　　有报道指泡泡玛特（9992）董事长王宁带同「星星人」IP公仔现身国新闻办记者会，并指未来希望透过搭建国际化的艺术家平台，促进跨国文化交流。泡泡玛特上周股价连升多日，曾一度升至181元创两个多月新高。如看好泡玛可留意认购证「27896」，行使价180.1元，实际杠杆2倍，明年11月到期。如看淡泡玛可留意认沽证「27857」，行使价116.88元，实际杠杆6倍，今年10月到期。

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中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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2026-05-29 02:00 HKT
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