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伍一山 - 大市短线反弹淡势未改 | 有钱图

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伍一山
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港股上周五反弹，恒指高开155点至25161点，中段回吐至全日低位25055点，升幅收窄至45点，午前快速拉升至全日高位25313点，升307点，午后有回吐，收市报25182点，升176点，由于MSCI换马，全日成交大增至4621亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位24727点，高位25768点，一周累跌423点，呈下影线较长的阴烛，反映支持区发挥作用。周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数发出沽货讯号；9RSI跌离中轴报39.53。

　　恒指1月升抵大型横行区（25000至27500）顶部，最高升至28056点，3月一度跌破横行区，最低跌至24203点，其后升回区间底部之上，然而两个月来未能再闯区间顶部，反而相继跌破10、20和50周线。形态上似营造三顶或头肩顶，24200至25000点支持区十分重要，上周五跌至该区暂获支持，后市若失此关，可能要下试22000至23000点区域。恒指日线图上周五出现不太标准的「十字胎」，短线或先作反弹，25500点料有阻力。

华能破顶上望8.5元

　　国企指数上周五反弹61点报8425点，一周以阴烛下挫125点，周线技术指标向淡，MACD双熊，熊差扩大，9周RSI跌至36.29，慢随机指数发出沽货讯号。国指跌近100周线（8205），日线图亦出现不标准的「十字胎」，短线或有反弹，8600料有阻力。

　　华能国电（902）升6.9%，收报7.27元，今年以来南方电网全网及广东、广西、云南、贵州、海南五省（区）电力负荷共20次创新高，其中南方电网近日连续3天创出新高，消息利好电力股。走势上，其股价2月初调整至5.25元，阴阳烛先后出现「十字胎」和「锤头」见底讯号，5月中升至6.98元超买，经过半个月整固后，上周五以大阳烛升破前顶，MACD双牛，牛差扩大利好，可候回吐至7.1元买入，目标价8.5元，跌破7元止蚀。

伍一山

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