闻风至 - 内地新政带动中免开弹 | 鲜股落镬

美股三大指数上周四全面造好，连带港股于5月最后一个交易日亦得以反弹，未有跌穿两万五关。恒生指数高开155点报25161点，早段表现反复，曾一度回落至25055点，仅升49点；惟随即急抽，午前最高升见25313点，涨307点。午后升幅收窄，最终收报25182点，升176点。全日成交金额则激增至4620.7亿元，今年首度突破四千亿大关，并创逾7个月新高。



内地公布免税新政实施后的购物金额数据，带动免税概念股全线炒起，龙头中国中免（1880）成为资金追捧的焦点之一。该股上周五急升近7.4%，收报55.95元，但今年以来仍累跌近29%，反弹空间依然可观。



海南免税新政带动销售明显回升。根据内地海关公布的数据，新政实施半年（2025年11月至2026年4月），离岛免税购物金额达222.2亿元，按年上升22.6%；购物人数297.3万，按年增加9.4%；购物件数1745万件，按年上升5.5%。



实际上，中免首季业绩已印证政策带动销售回升。按中国会计准则计算，今年首季营业收入为169.06亿元人民币，按年上升1%；利润总额27.96亿元，按年增长11%；归属股东净利润23.48亿元，按年增长21.2%，每股收益1.1351元。盈利增速明显跑赢收入升幅，反映毛利率及费用结构已有改善，经营质素回升，盈利能力明显修复。



海南免税新政助销售回升



另一方面，中免的全球化布局亦加速推进。此前，LVMH与麦氏家族直接入股，为公司带来国际奢侈品供应链的长期背书。当时的公告指，LVMH将透过认购中免新股等加强合作关系。而DFS大中华区业务收购已于今年3月完成交割，香港及澳门的高端免税资产正式纳入版图，为公司带来新的增量市场。



回到基本面，中国中免最新作价相当于历史市盈率28.5倍，但考虑到海南免税新政带动销售提升引发新憧憬，加上LVMH入股与并购DFS大中华区业务等的潜在憧憬，中免有一定上望空间。集团首季纯利录升21.2%，基本面改善势头相当明确，预料股价仍具向上修复空间。



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