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邓力文 - HYPE收成窗口已开 | Exchange²

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邓力文
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产经 专栏
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根据21Shares最新发布的研报，在2月美以联军空袭伊朗期间，传统芝商所（CME）因周末休市陷入瘫痪，而Hyperliquid上的WTI原油合约却即时定价，足足比传统金融系统提早48小时完成冲击定价。数据显示，透过HIP-3无许可框架上线的传统资产（包括标普500、白银、WTI原油等），目前已占平台总交易量的35%至37%。其2025年累计交易量达4.22万亿美元，直逼传统巨头CME。而CME创造65亿美元收入需要3875名员工，而Hyperliquid仅凭11人的团队便斩获8.73亿美元收入，人均产值高达7936万美元。Hyperliquid目前市销率仅为10倍，远低于CME的17.3倍，显得极具估值性价比。配合其高达99%手续费回购的通缩机制，$HYPE的确具备冲击70美元的底气。

　　$HYPE近期与比特币脱钩、逆市大涨超过50%，这份亮丽的成绩单，反而为前期低位部署的投资者提供绝佳的收成窗口。如上一篇文章分享，我们必须正视$HYPE背后的制度性风险。首先是监管阴霾，跨足大宗商品永续合约目前仍处于法律灰色地带。其次是去中心化隐忧，去年的清算事件曾逼使验证者手动介入下架资产，证明其去中心化依然是不完全的。最重要的是，其净通缩模型高度的爆发要来自依赖地缘政治带来的极端波幅事件。

代币安全具风险

　　最后，是不可忽视的预言机攻击与代币安全风险。虽然Hyperliquid的人均产值惊人，但11人的团队意味极高的关键人物风险（Key Person Risk）与代码审查漏洞。去年平台上JELLYJELLY和POPCAT两只代币遭遇恶意清算攻击，差点掏空2.3亿美元的流动性金库，最终被逼依赖验证者人肉干预手动下架资产。这种高度中心化的紧急止蚀手段，虽然保住了资金，却狠狠掴了去中心化一巴掌。如果未来遭到政权级别的监管狙击（例如美国CFTC对其大宗商品交易进行跨境封锁），平台是否有足够的法律与技术韧性去对抗，依然要打上极大问号。

笔者为证监会持牌人，现任安安投资管理投资组合经理。
邓力文

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