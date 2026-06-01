Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 商品货币暂扬升 关注美伊能否达成协议｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美元上周早段稳步上扬，但在周四冲高后回落，延至周五更触及两周低位。此前有报道称，美国和伊朗已就延长停火并恢复霍尔木兹海峡自由通航达成一项协定草案，惟该协定尚需美国总统特朗普的最终批准。据报该协议拟将停火期限再延长60天，并允许船只通过这一战略水道，同时谈判代表将着手处理伊朗核计划等更为棘手的问题。不过，由于上周早些时候华盛顿和德黑兰方面释放出相互矛盾的讯号，投资者对能否达成持久解决方案仍持谨慎态度，这或会限制美元跌幅。

　　受到加息预期支撑，纽元上周表现强劲，在3个交易日内，纽元兑美元累计上涨约2.7%，并正迈向0.60关口。新西兰央行上周三暗示，为应对能源价格所引发的通胀压力，利率可能很快就会上调。市场目前预计，新西兰央行7月加息的概率为80%，年底前利率有望升至3.0%。技术图表可见，纽元兑美元此前有近一周多时间窄幅争持于0.58至0.59区间，而刚在上周三已突破区间顶部，以约一百点延伸幅度计算，目标可先指向0.60关口，其后阻力位参考去年7月1日高位0.6122以至0.62水准。中线则会以2024年9月高位0.6378作为依据。支持位回看25天平均线0.59及0.58水准。较大支撑预估在0.5760及4月初低位0.5679。

　　澳元兑美元上周四上扬，市场对中东停火可能延长的消息作出积极反应，风险资产整体获得提振。有报道称，延长停火的协议草案中包含了重新开放霍尔木兹海峡的条款。这消息令投资者感到鼓舞，但实际操作中的可行性仍有待观察。澳元兑美元从低点0.7097反弹至接近0.72水准。然而，澳元进一步上升动能或见受制。近期澳洲就业和通胀数据不及预期，促使投资者大幅下调6月加息的概率至仅5%。市场目前认为，今年最后一次加息至4.60%的概率为70%，加息时间可能在第4季度。

　　至于澳元兑美元走势，从技术图表所见，RSI正向下走低，5天平均线下破10天平均线，而汇价多日向上受制25天平均线，似乎澳元有回调风险。以黄金比率计算，38.2%的调整幅度在0.7105，扩展至50%及61.8%则为0.7055及0.70水准。留意0.70亦是关键的100天平均线所在位置，再而破位则看至0.69水准。上方阻力预估在25天平均线0.7185及0.7270，之后进一步料为0.7380及0.75水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

最Hit
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
11小時前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
10小時前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
15小時前
佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减
佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减
饮食
9小時前
戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶
戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶
影视圈
9小時前
罗便臣道火警｜㓥场大王尹柏权争议不绝 多个商场沦死场 小业主一壳眼泪
罗便臣道火警｜㓥场大王尹柏权争议不绝 多个商场沦死场 小业主一壳眼泪
突发
9小時前
邓萃雯与歌后闺密惊喜世纪合体 当年吻照流出传「断背恋」 歌后曾两度晕倒离婚9年
邓萃雯与歌后闺密惊喜世纪合体 当年吻照流出传「断背恋」 歌后曾两度晕倒离婚9年
影视圈
11小時前
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
20小時前
定存攻略｜港元定存3个月优惠突破3厘 现有客户12个月2.95厘 起存额仅100元
定存攻略｜港元定存3个月优惠突破3厘 现有客户12个月2.95厘 起存额仅100元
投资理财
15小時前
更多文章
大行晨报 - 油价短线料区间整固｜大行晨报
　　近期市场持续聚焦美伊谈判进展，投资者憧憬伊朗局势好转，国际油价连续5个交易日下挫，回落至50天线下方，并于周三一度失守每桶88美元水平，执笔之时正于每桶91美元水平上落整固。伊朗媒体曾于本周早些时候爆出美国已与伊朗达成初步谅解备忘录，不过随后被美方否认。尽管美国表示不急于达成协议，霍尔木兹海峡重新开放仍存悬念，地缘溢价降温令市场对油价逐渐回归理性，相信亦是近期油价暴跌主要原因。 　　除此
2026-05-29 02:00 HKT
大行晨报