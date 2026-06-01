大行晨报 - 商品货币暂扬升 关注美伊能否达成协议｜大行晨报

美元上周早段稳步上扬，但在周四冲高后回落，延至周五更触及两周低位。此前有报道称，美国和伊朗已就延长停火并恢复霍尔木兹海峡自由通航达成一项协定草案，惟该协定尚需美国总统特朗普的最终批准。据报该协议拟将停火期限再延长60天，并允许船只通过这一战略水道，同时谈判代表将着手处理伊朗核计划等更为棘手的问题。不过，由于上周早些时候华盛顿和德黑兰方面释放出相互矛盾的讯号，投资者对能否达成持久解决方案仍持谨慎态度，这或会限制美元跌幅。



受到加息预期支撑，纽元上周表现强劲，在3个交易日内，纽元兑美元累计上涨约2.7%，并正迈向0.60关口。新西兰央行上周三暗示，为应对能源价格所引发的通胀压力，利率可能很快就会上调。市场目前预计，新西兰央行7月加息的概率为80%，年底前利率有望升至3.0%。技术图表可见，纽元兑美元此前有近一周多时间窄幅争持于0.58至0.59区间，而刚在上周三已突破区间顶部，以约一百点延伸幅度计算，目标可先指向0.60关口，其后阻力位参考去年7月1日高位0.6122以至0.62水准。中线则会以2024年9月高位0.6378作为依据。支持位回看25天平均线0.59及0.58水准。较大支撑预估在0.5760及4月初低位0.5679。



澳元兑美元上周四上扬，市场对中东停火可能延长的消息作出积极反应，风险资产整体获得提振。有报道称，延长停火的协议草案中包含了重新开放霍尔木兹海峡的条款。这消息令投资者感到鼓舞，但实际操作中的可行性仍有待观察。澳元兑美元从低点0.7097反弹至接近0.72水准。然而，澳元进一步上升动能或见受制。近期澳洲就业和通胀数据不及预期，促使投资者大幅下调6月加息的概率至仅5%。市场目前认为，今年最后一次加息至4.60%的概率为70%，加息时间可能在第4季度。



至于澳元兑美元走势，从技术图表所见，RSI正向下走低，5天平均线下破10天平均线，而汇价多日向上受制25天平均线，似乎澳元有回调风险。以黄金比率计算，38.2%的调整幅度在0.7105，扩展至50%及61.8%则为0.7055及0.70水准。留意0.70亦是关键的100天平均线所在位置，再而破位则看至0.69水准。上方阻力预估在25天平均线0.7185及0.7270，之后进一步料为0.7380及0.75水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇