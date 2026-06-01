关志康 - 父母「买得起」更要「性价比」 | 神耆商机

笔者早前到山顶一间豪宅聚餐，屋主是一位做贸易起家的长者，身家不菲，却每天乐此不疲拆网购包裹。席间友人笑问：「以你的条件，收息都花不完，还花时间网购？」他轻轻一句回应：「这个年代是讲究『性价比』。」这句话，道出了上一代人的消费逻辑。



众所周知，内地及跨境电商商品，平均较香港零售渠道便宜约20%至40%。多项市场研究显示，差距主要来自租金、人力及供应链层级。对习惯精算成本的商界人士而言，这不止是「便宜」，而是一个明确的市场讯号──衡量价格是否合理。因此，网上格价、挑选性价比高的商品，并非单纯节俭，而是一种延续多年的决策习惯。每一次避开溢价，其实都是在验证自己的判断仍然准确。



一位退休厂家直言：「花钱不需要叻，只要你有钱就可以。但赚钱要考脑力，因此，赚到别人口袋里的钱，特别开心。不是在意那几十元，而是明知价格不合理仍然照付，心理上难以平衡。」在他看来，问题不在金钱，而在于是否做了一笔「错的交易」。



不过，席上亦有人持不同意见。一位退休股票经纪坦言，与其花时间格价，他宁愿专注买股票：「悭到的有限，但投资判断做得好，回报可以无限高。」事实上，数据亦显示，近年本地个人投资者参与度维持高位，不少退休人士仍然频密关注股市升跌及利率走势，炒股成为了不少长者的精神寄托。



父母一辈无论是网购格价，还是持续炒股，背后其实是源于同一种心理。行为经济学所指的「决策效用」，正好解释这种现象──当财富已不再是主要约束，人们追求的，不再只是「买得起」，而是追求「自己是否判断正确」。尤其对上一代白手兴家的人而言，「买得准」与「看得通」，本身已经是一种回报和炫耀。



当一个人累积到一定财富，炫耀「买得起」已无特别意义。取而代之的，是另一种更隐性的展示：证明自己仍然精明，仍然看得透市场；能人所不能，洞悉先机，不会成为被轻易赚取差价的对象。说到底，父母在意的，原来不只是那小小差价，而是五个字——我不是「水鱼」。



健康教育基金会主席

关志康

