郭家耀 - 银娱料维持理想派息 | 开工前落盘/头条名家本周心水

银河娱乐（027）首季净收益录得123.96亿元，增长10.66%；经调整EBITDA则上升8.5%至35.76亿元。虽然受到上一季高赢率的高基数影响，导致本季EBITDA按季出现17%的技术性倒退，但若撇除赢率因素，EBITDA按年增长达21%，整体营运表现依然稳健。首季博彩总收益上升16.38%至127.28亿元。其中，中场博彩收益录得96.02亿元，按年升16.67%，占总收益逾七成半；贵宾厅及角子机亦分别增长18.35%及7.68%。尽管大环境受季节性及宏观经济波动影响，高端中场及中场领域仍将是澳门市场未来的核心驱动力。



银娱对中长期前景充满信心，目前正全力推进第四期装修工程。项目预计于2027年竣工，届时将引进多个首次登陆澳门的高端酒店品牌、5000座位的剧院、大型水上玩乐园区及非博彩设施，有望彻底扭转市场竞争格局。



银娱资产负债表及现金流稳健，预期能维持理想派息，以当前股价计，预测股息率达5%，对长线投资者有吸引力。入巿价31元，目标价40元，止蚀价28元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀