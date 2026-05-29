朱红 - 腾讯创逾一年新低 博「29794」 | 窝轮热炒特区

媒体引述腾讯（700）高管指，腾讯正在核心业务营运中积极使用AI，在游戏和广告领域AI帮助提升用户参与度、改善转化率，并为相关业务贡献超过20%收入增长。腾讯股价持续偏软，曾跌至420.4元，再创一年多新低。如看好腾讯可留意认购证「29794」，行使价488.88元，实际杠杆7倍，今年11月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆7倍，今年10月到期。



据报TrendForce数据显示，今年第一季度全球新能源车合计销量达394万辆，按年微降2%，期内小米（1810）排名第七，全球市场份额达2.9%。小米股价持续偏软，曾跌至27.5元，再创一年多新低。如看好小米可留意认购证「28773」，行使价40元，实际杠杆6倍，今年12月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



恒指连日受压，一度失守两万五关口，曾低见24727点，创接近两个月新低，两周内从高位累计回吐逾2100点。如看好恒指可留意牛证「53937」，收回价24495点，实际杠杆40倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「63875」，收回价24395点，实际杠杆38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「62527」，收回价25708点，实际杠杆28倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「61346」，收回价25868点，实际杠杆24倍，28年4月到期。



据报内地资深投资者段永平本周二增持泡泡玛特（9992）约逾982万股，估计涉资约14.7亿元，交易完成后持股由4.96%增至5.69%。泡泡玛特股价逆市造好，升至161元水平整固。投资者如看好泡玛，可留意泡玛认购证「27896」，行使价180.1元，实际杠杆2倍，明年11月到期。相反，投资者如看淡泡玛，可留意泡玛认沽证「27857」，行使价116.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



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朱红