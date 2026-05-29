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朱红 - 腾讯创逾一年新低 博「29794」 | 窝轮热炒特区

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朱红
8小時前
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产经 专栏
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　　媒体引述腾讯（700）高管指，腾讯正在核心业务营运中积极使用AI，在游戏和广告领域AI帮助提升用户参与度、改善转化率，并为相关业务贡献超过20%收入增长。腾讯股价持续偏软，曾跌至420.4元，再创一年多新低。如看好腾讯可留意认购证「29794」，行使价488.88元，实际杠杆7倍，今年11月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆7倍，今年10月到期。

　　据报TrendForce数据显示，今年第一季度全球新能源车合计销量达394万辆，按年微降2%，期内小米（1810）排名第七，全球市场份额达2.9%。小米股价持续偏软，曾跌至27.5元，再创一年多新低。如看好小米可留意认购证「28773」，行使价40元，实际杠杆6倍，今年12月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。

　　恒指连日受压，一度失守两万五关口，曾低见24727点，创接近两个月新低，两周内从高位累计回吐逾2100点。如看好恒指可留意牛证「53937」，收回价24495点，实际杠杆40倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「63875」，收回价24395点，实际杠杆38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「62527」，收回价25708点，实际杠杆28倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「61346」，收回价25868点，实际杠杆24倍，28年4月到期。

　　据报内地资深投资者段永平本周二增持泡泡玛特（9992）约逾982万股，估计涉资约14.7亿元，交易完成后持股由4.96%增至5.69%。泡泡玛特股价逆市造好，升至161元水平整固。投资者如看好泡玛，可留意泡玛认购证「27896」，行使价180.1元，实际杠杆2倍，明年11月到期。相反，投资者如看淡泡玛，可留意泡玛认沽证「27857」，行使价116.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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