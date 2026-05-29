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利贞 - 机械人规模化 优必选值博 | 实力股起底

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利贞
8小時前
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产经 专栏
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据内地媒体报道，国家电网计划今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元人民币，涉及的机械人公司包括优必选（9880）。优必选早前宣布推出消费级人形机械人品牌「优世界UWORLD」，事件意味着在工业场景初步跑通了规模化交付之后，优必选正式将目光投向更为广阔的消费级大众市场，标志着公司正向人形机械人领域进一步拓展。建议可于106.4元买入，中长线目标价140元。优必选昨天随大市回落，收报109.8元，跌8元，跌幅6.79%。

　　早前，优必选与日立（中国）正式签署战略合作协议书。双方将紧扣中国制造业智能化转型升级的关键趋势，共同探索人形机械人在智能制造场景中的应用。据悉，双方将在日立集团具有市场竞争力的电梯、楼宇系统、医疗健康、工业设备及半导体制造设备等领域展开深度合作，充分发挥优必选在人形机械人方面的技术优势，以及日立在智能制造与系统集成领域的丰富经验，共同开发适用于不同生产场景的智能化解决方案。

中长线目标价140元

　　企查查APP显示，由优必选、沐曦股份、锋龙股份等共同持股的曦选创智科技（无锡）有限公司近日成立，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：集成电路设计；集成电路销售；智慧机械人的研发；人工智能理论与演算法软件开发；人工智能应用软件开发等业务。摩根大通研究报告指，人形机械人行业将迎来关键转折，正从概念验证迈向规模化部署。该行认为，市场正将资金集中投向盈利、具备规模化能力的平台，以及高质量零部件与「大脑」（AI/软件）供应商，并看好优必选能够捕捉行业下一波增长。

　　2026北京亦庄人形机械人半程马拉松上月举行。据国际数据公司（IDC）报告指，从赛事规模、技术复杂度与产业参与度来看，较2025年大幅提升，再次展示行业迈向商业导入的能力与进展。预测2030年全球人形机械人出货量将突破51万套，年复合增长率近95%。伴随本体技术升级、应用价值挖掘、产业生态共建及商业模式持续完善，未来行业竞争将聚焦应用能力与商业价值交付。

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