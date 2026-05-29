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大行晨报 - 圆汇逐步逼近160关口｜大行晨报

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　　伊朗国家电视台报道称，美伊双方在框架协定内，计划一个月内恢复海峡航运至战前水准，并由伊朗与阿曼共同管理，同时要求美军从周边撤军。然而，美国总统特朗普迅速驳斥相关报道为「纯属捏造」，并强硬表态没有人能控制这条国际水道。特朗普还强调，美国不愿放松对伊朗的制裁，也不允许俄罗斯或中国接管伊朗高浓铀库存，同时坚持核问题不会轻易让步。而就在特朗普总统否认有关伊朗恢复霍尔木兹海峡航运协定的报道后不久，美军对伊朗境内一处被视为威胁霍尔木兹海峡美军及商船安全的军事目标进行了打击。受美伊紧张关系持续升级的影响，亚洲早盘原油价格上涨约2%，市场避险情绪有所升温，美元续为走高。

市场警惕干预风险

　　美元兑日圆继续逐步向160关口进发，但或许碍于忧虑日本当局出手干预，整体仍维持缓慢步伐向上推进。技术图表已见MACD上破讯号线，10天平均线升破25天平均线形成黄金交叉，估计美元兑日圆中短线续呈上行倾向。较近阻力料为160关口及106.80，其后阻力将留意162以至162.80水准，进一步看至165。较近支撑预估在158.60及158，下一级指向100天平均线157.50及156.70水准。

　　霍尔木兹海峡不确定性加剧通胀担忧，市场预期美联储年底前可能加息25基点。欧洲方面，预计欧洲央行在6月11日实施的加息已被当前市场充分定价。隔夜指数掉期显示，加息25个基点的概率高达95%。

　　至于欧罗兑美元走势，从技术图表所见，当前要留意1.1660，为前期双顶形态的颈线位置，亦为50天平均线位置，暂且在周初亦未能作进一步突破，若后市可重返此区之上，可望欧罗有回稳倾向。其后阻力料为1.1720及1.18，再而则会以1.20关口为重要阻力。不过，反过来看，若欧罗未许作出突破，则有机会诱发下行压力，下方关键则会是1.16，失守此区料会展开新一轮下跌。其后支撑料为1.15，关键可参考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，需小心若此区亦为失守，则历时接近一年区间底部亦会被打破，并有可能启动更具破坏力的下滑，其后目标可先看1.12。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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