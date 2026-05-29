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大行晨报 - 油价短线料区间整固｜大行晨报

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　　近期市场持续聚焦美伊谈判进展，投资者憧憬伊朗局势好转，国际油价连续5个交易日下挫，回落至50天线下方，并于周三一度失守每桶88美元水平，执笔之时正于每桶91美元水平上落整固。伊朗媒体曾于本周早些时候爆出美国已与伊朗达成初步谅解备忘录，不过随后被美方否认。尽管美国表示不急于达成协议，霍尔木兹海峡重新开放仍存悬念，地缘溢价降温令市场对油价逐渐回归理性，相信亦是近期油价暴跌主要原因。

　　除此之外，近期美联储官员鹰派发言亦限制油价升势。美国联储局6月议息会议前，再有多名联储局官员发表言论，理事库克（Lisa Cook）指出，美国通胀走势明显偏离正轨，称如果未来数月通胀无法回落，将进一步增加加息机会。另一位联储局理事沃勒早前表示，联储局下一步减息还是加息概率相若，市场对联储局官员暗示局方有较大可能在下半年恢复加息，货币政策收紧预期抬头，再度刺激美汇指数反复向上，美元周四一度升穿99.5水平，创下今年4月7日来新高。

美伊战事见缓和

　　早前我们曾指出，纽约期油正处于收窄三角形形态，下行机会较大，而近期纽油价格走势符合我们预期出现回落。随着美伊地缘政治紧张局势降温，纽约期油短期内很难快速重回之前的高位，预计将在每桶90至94美元区间整固。若美伊正式达成协议，且霍尔木兹海峡恢复通航，油价不排除回落至每桶80至85美元水平。

　　此外，OPEC+仍潜在减产可能性，这将限制纽油跌破每桶65美元空间。投资者可密切留意本周公布的美国PCE数据，以及美伊谈判官方最终声明，预料将直接影响联储局下半年利率路径。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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